【黃心穎許志安】無綫神預言　馬明與安仔拍劇爭女：唔會祝福你哋

許志安與黃心穎各背著另一半在車廂偷情，成為全城熱話，本來以為馬國明和許志安大纜都扯唔埋，但有網民翻出原來兩人早有淵源，原來馬明不只曾為許志安的歌曲《昨遲人》擔任MV男主角，二人更曾在TVB劇集中爭過女。

網民翻出馬國明18年前曾擔任許志安歌曲《昨遲人》MV男主角。（網上圖片）

許志安和馬國明在2006年曾合作劇集《肥田囍事》，這是許志安為數不多在TVB 擔正的劇集。二人在劇中爭奪女主角肥田何美田（胡杏兒 飾）的愛，馬明在劇中爭輸，許志安望得到對方的衷心祝福，馬明卻決絕地說：「我係唔會祝福你哋嘅！」許志安卻說：「做男人又何必咁小器呢？」今天再看這段對白，竟然如此應境。

今日再有網民翻出馬明於2006年曾與許志安在劇中爭女。（影片截圖）

而另外在大結局一幕，許志安與胡杏兒步入教堂，馬明現身搶婚並力數許志安缺點：「佢為人現實，思想複雜，對愛情拖泥帶水，唔得一心一意。」更直指二人是兩個世界的人，時隔13年，不得不佩服當時編劇的神預測，令人感歎「戲如人生，人生如戲」！

當年馬明在劇中怒罵安仔對愛情不能一心一意，簡直是神預測！（影片截圖）

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不過現實中的馬明非常大方，今日他現身電視城開工，被傳媒追訪，他首次為事件開腔，表示「好快已經冇咗嬲呢個感覺」，更為女友黃心穎及許志安護航，表現大方得叫人心疼。