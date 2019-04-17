【黃心穎許志安】同車友人已盡兄弟責任　義氣王極力阻止偷情發生

《蘋果日報》日前爆出許志安與黃心穎在車廂中激吻片段，轟動全城，有指二人已經暗交兩年，身邊友人也早看出端倪，但隻眼開隻眼閉。從報道的片段看出，安仔和心穎的友人曾極力阻止二人單獨相處，可見他有嘗試力挽狂瀾，但二人未有聽勸，最終令不倫關係曝光。

事發當日，心穎和安仔為友人阿Ken（左三）慶生。（IG圖片）

這位友人名叫Kenneth Yang，暱稱肥B或阿Ken，保險公司高層，與Sammi其中一個家姐同公司，二人稔熟，亦是安仔的老友，相信心穎是因為與安仔一起健身而與之相熟。推測事件發生在4月3日晚上，許志安黃心穎與一眾好友到銅鑼灣名人飯堂──西苑酒家為阿Ken慶生。

事後三人同車離去，阿Ken的幾個舉動透露他知悉二人有輘輷，想嘗試阻止。

阿Ken（右二）當晚多次嘗試阻止心穎和安仔單獨共處。（IG圖片）

【黃心穎許志安】鄭秀文fb專頁封面轉黑色 無聲抒發為感情默哀？

【黃心穎許志安】圈中偷食案屢見不鮮 潛水復出依然吸金！

1. 三人同車，其實這個舉動不太尋常，因為阿Ken 住在大坑，安仔住淺水灣，心穎住鯉魚門，他與二人並不太順路，感覺他是見二人同車，所以硬擠上來。

2. 阿Ken堅持先送心穎回家。他住大坑，距離酒家只是幾分鐘的車程，但他堅持想送心穎，即使他不知道心穎住邊，心穎回應：「唔好扮嘢啦！X你！兜X咗我先？」此時安仔馬上跟司機說先去大坑，阿Ken多次拒絕，與此同時心穎亦非常堅持，用堅定的語氣多次重覆跟司機說：「大坑！」

3. 阿Ken即使已到家門，仍不放棄，再次嘗試阻止二人。當車快將駛到家時，阿Ken又提議不如先送安仔回家，再送心穎回家，安仔失笑說：「唔好啦！」當車停下來時，心穎馬上打開車門，示意阿Ken下車，但阿Ken再次關上門，堅持先送心穎回家，安仔見狀嘗試向對方派定心丸：「而家你走先，跟住我返我屋企，佢（心穎）返佢屋企。」同一時間心穎再次打開車門，阿Ken再三向安仔確認：「你講堅？」安仔：「係，堅！」阿Ken才無奈下車。

可是最後安仔沒有遵守承諾與心穎各自回家，而是直奔對方鯉魚門香閨。

其實阿Ken真係算唔話得。（IG圖片）

其實阿Ken翌晨6點要到機場，所以大家才選在他家附近的西苑酒家，方便飯局後他可以早些回家休息，但阿Ken一度為了阻止二人，即使要過海都不怕，真係盡晒兄弟義務，最後他仍敵不過二人的堅持，只好放棄，一來他選擇相信兄弟對自己的承諾，同時他亦深明兄弟之間有條界線不能逾越，所以不會多言，他覺得自己已給予足夠多的暗示，希望兄弟懸崖勒馬，回頭是岸。奈何安仔最終還是敵不過美人關，深陷於這段不倫關係。

不知道安仔有沒有後悔不聽友人勸告？不過後悔都沒有用，這段關係從一開始已是玩火，東窗事發只是遲早的事。

不知道二人有沒有後悔當晚沒有聽朋友力勸？（影片截圖）