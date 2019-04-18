【她的私生活】朴敏英得悉偶像拍拖勁震驚　演活迷妹心理變化

韓國tvN電視劇《她的私生活》昨晚（17/4）播出第三集，朴敏英（飾演成德美）有幸到偶像鄭帝元（飾演車時安）家中作客，卻被「私生飯」（即貼身追蹤偶像私生活的粉絲）金寶拉（飾演Sindy）拍到，並在網上謠傳鄭帝元拍拖。朴敏英不知道自己成為緋聞主角，傳神演繹得悉偶像戀愛後，迷妹的心理變化五部曲，引起迷妹們的共鳴。

朴敏英有幸到鄭帝元家中，近距離看到偶像，心情當然靚爆鏡！（網上截圖）

得悉偶像爆出緋聞，朴敏英當然非常震驚。（網上截圖）

1. 否認

緋聞剛爆出時，粉絲們均不敢相信偶像談戀愛，認為眼前的新聞純粹炒作，劇中的迷妹朴敏英也不例外，連忙表示：「不會的，我們時安哪裡有時間談戀愛呢？這是不可能的，絕對不可能啊。」

第一階段－－否認：「不會的，我們時安哪裡有時間談戀愛呢？這是不可能的，絕對不可能啊。」（網上截圖）

2. 憤怒

緋聞發酵一段時間後，粉絲們的心情由難以置信，演變成怒火中燒，但仍不願相信眼前的緋聞，而朴敏英更力斥傳媒報道假新聞，不過她也深深不忿地小聲說道：「如果不是（假新聞）就算了。」

第二階段－－憤怒：「我們國家的黃色新聞很多，常常爆出假新聞，但如果不是（假新聞）就算了。」（網上截圖）

3. 協商

情緒平復下來後，粉絲開始嘗試接受現實，從偶像角度了解為何會談戀愛：可能是因為工作太忙，身心俱疲的情況下，才會想找對象拍拖，不過言語間卻帶點酸溜溜。

第二階段－－協商：「之前因為太忙了，身心俱疲，才會想拍拖吧，我都理腱的。」（網上截圖）

4. 鬱悶

雖然粉絲願意理解偶像的處境，但到某一刻卻悲從中來，開始有種失去偶像的感覺，朴敏英也不禁質問自己：「我是為了看到這樣（偶像拍拖），所以才努力追星嗎？（面對）這種無力感，不如就放棄追星吧。」

第四階段－－鬱悶：「我是為了看到這樣（偶像拍拖），所以才努力追星嗎？（面對）這種無力感，不如就放棄追星吧。」（網上截圖）

5. 接受

經歷時間的洗禮後，粉絲也慢慢接受現實，心情也變得豁然開朗，不過是否完全接受偶像戀愛的事實呢？朴敏英稱：「只有交往才會分手啊！」看來粉絲也只是假裝灑脫罷了。

第五階段－－接受：「現在是談戀受的年齡，去拍拖吧，因為會拍拖，才會分手啊」（網上截圖）

不過，事後鄭帝元的粉絲發現朴敏英乃偶像的緋聞對象，眾人迅速「起底」後，立刻殺到朴敏英任職的美術館，向朴敏英瘋狂掟雞蛋，又有人開車，企圖撞向朴敏英，幸好她先後獲安普賢（飾演南恩奇）和金材昱（飾演Ryan Gold）出手保護，金材昱更向開車狂迷直呼「她是我的女朋友！」令觀眾深受感動。金材昱和朴敏英的感情自此起微妙變化，究竟兩人會如何發展，就要留意《她的私生活》了。

朴敏英被鄭帝元粉絲「起底」，還到她任職的美術館，向朴敏英掟雞蛋，幸得好友安普賢及時出手保護。（網上截圖）

朴敏英不只被人掟雞蛋，有狂迷還開車企圖撞向朴敏英。（網上截圖）

金材昱現身英雄救美，令兩人感情開始出現變化。（網上截圖）

究竟兩位男士點樣勇救朴敏英？一齊逐格睇啦！