【台灣地震】炎亞綸IG留言令人擔心：我已做好心裡準備

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台灣男歌手炎亞綸一向敢作敢言，經常在社交網站發文關心社會事件，遇到不公事情亦第一時間發表意見，因而獲得大量網民激讚。不過，炎亞綸今日（18日）在IG附上一張全黑色照片，寫道：「我已經做好心理準備、只希望我一個人有事就好」，震驚不少粉絲，對偶像的一番話深感擔心。

炎亞綸在IG的一番話嚇到不少粉絲。（炎亞綸IG）

台灣花蓮今日（18日）下午發生6級地震，強度令全台灣都感受到震動，連首都台北市亦錄得4級地震，而不少台灣藝人亦紛紛在社交網站報平安並關心事件。炎亞綸在地震後在IG出post暗示自己已接受了死亡：「坦白說，搖的時候我已經做好心裡準備，很坦然了。但我只希望我一個人有事就好。」

炎亞綸在地震後在IG出post暗示有死的念頭，令人相當擔心他有抑鬱傾向。（炎亞綸IG）

他在一小時後再次留言道：「Who really fuxking cares?（誰真的XX的在意我？）」，他這幾句說話令粉絲相當擔心他的心理狀況，紛紛留言鼓勵他：「你怎麼了」、「不准說這樣的話！」、「愛你的人都很在乎你！」

周柏豪、鬼鬼（吳映潔）都有留言。（IG截圖）

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