四人合體洩露再開拍《特警新人類》玄機　李璨琛：劇本已經籌備緊

李璨琛、馮德倫、吳彥祖和謝霆鋒昨晚（14日）在《第三十八屆香港電影金像獎頒獎典禮》驚喜登場，事隔20年《特警新人類》再度合體成為熱話。李璨琛在慶功宴接受《香港01》訪問時表示：「其實呢個組合呢，大大話話都已經20年無試過合體，今次係20年後真真正正合體，其實我哋最主要係希望嚟緊真係可以開拍返《特警新人類3》，所以我哋呢個組合出來係一個preview同前奏！（劇本已經傾緊？）傾緊㗎喇，依家已經籌備緊！」

《特警新人類》四人組吳彥祖、馮德倫、謝霆鋒和李璨琛擔任金像獎頒獎嘉賓。（葉志明攝）

【金像獎2019】《特警新人類》20年後重聚 謝霆鋒吳彥祖扮甩底

璨琛笑言，四人合體拍《特警新人類》續集其實已經構思了很久，只是各自各實在太忙：「Daniel（吳彥祖）同馮德倫又喺美國有自己嘢，謝霆鋒就唔使講啦係咁炒餸都炒到，我自己又做緊嘢，所以講就講咗好耐，真真正正可以埋牙嘅今日係好好嘅開始！」

李璨琛透露《特警新人類3》已經現在進行中！（陳順禎攝）

雖然前作《特警新人類2》已經2000年作品，不過李璨琛坦言20年後仍有心去拍續集全因為心裏的一團火：「《特警新人類》對很多香港人來說是一個回憶，雖然過咗20年大家都大咗同老咗，但我哋依然有心、能力、體力去做呢件事，年紀大唔係一個問題！」他坦言希望能夠原班人馬拍續集，由陳木勝導演執導：「始終我哋係一手一腳由Benny做出嚟，希望今次都係由佢操刀。」

李璨琛、曾美慧孜、余安安、黃秋生及毛舜筠昨晚（14日）出席慶功宴。（陳順禎攝）

《淪落人》全晚奪得三個獎，包括「新晉導演」、「最佳新演員」和「最佳男主角」，李璨琛坦言見到黃秋生再奪影帝感到很高興：「我哋之前合作過《野獸刑警》、《上帝之手》、《怪獸學園》，今次合作畀我最大嘅分別係大家都成熟咗，經過20年之後佢嘅演繹方式都昇華咗。」不過，他直言無緣奪「最佳電影」感到相當可惜：「呢部戲真係唔容易，首先政府唔夠預算，300萬講真，話多又唔多，話少又唔少，但如果係畀一部戲今時今日嚟講，300萬真係唔多。淨係車錢、各樣那樣、買飯你都去咗一部分啦！我嗰陣20幾年前得50萬，經歷過嗰段時間，所以我都好明白嗰個感受。」