近日全港最轟動的，必定是「安心事件」。隨着兩位當事人許志安和黃心穎公開道歉，還有當事人的另一半鄭秀文和馬國明開腔力撐，事件到此可算是暫告一段落。不過，原本是TVB當家花旦的黃心穎，因「安心事件」而形象插水，外界普遍認為黃心穎再無機會翻身，果真如此？我們以香港和海外例子探討這個問題。

「安心事件」令許志安和黃心穎的名聲直線下滑。（網上圖片）

放眼東亞娛樂界，有兩個明星即使爆出外遇和桃色事件，仍能在娛樂圈屹立不倒，他們就「日本平成歌姬」宇多田光和韓國影帝李炳憲。

宇多田光2007年與導演紀里谷和明結束4年半婚姻，2009年在電台節目自爆曾經有外遇，令主持人和歌迷均大為吃驚，後來宇多田光公開表明以後不會再犯；至於李炳憲2014年與女模特李智妍，以及女歌手金多喜飲酒後，遭兩女拍片勒索，雖然法院裁定李智妍和金多喜分別被判監14個月和12個月，緩刑2年，也否定李炳憲與其中一名被告李智妍是戀愛關係，但這段官非令李炳憲的名聲蒙上陰影。

李炳憲過往受桃色醜聞影響，但至今仍在韓國演藝圈屹立不倒。（資料圖片）

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宇多田光自爆外遇向歌迷懺悔

雖然宇多田光和李炳憲與醜聞沾邊，兩人的事業未有受到重創，特別是宇多田光貴為「平成歌姬」，獲不少歌迷擁戴，在日本藝能界地位與神級無異，加上宇多田光自爆外遇，同時亦向歌迷懺悔，所以仍得到歌迷體諒和支持；而李炳憲事發當時已橫掃多個影帝寶座，而且李炳憲已成功進軍荷里活，所以仍順利接拍電影《局內人》（港片名：寒流黑金）、《Master》、電視劇《陽光先生》等作品，更勇奪亞洲電影大獎和青龍電影獎影帝，可見李炳憲工作未被動搖。

即使自爆有外遇，宇多田光仍獲歌迷支持。（網上圖片）

林芊妤​「Gathering」後與無綫解約 變KOL擁66萬粉絲

然而，以黃心穎的名氣和地位，的確難與歌后宇多田光和影帝李炳憲相提並論，但也不是完全沒有翻身之路 ── 轉型或許是一個轉機！

相信大家對Coffee林芊妤2014年發生的「殘廁Gathering」事件記憶猶新，當時Coffee受盡全城議論，又與TVB結束6年賓主關係，後來她轉型成為瑜伽導師，不只開設一對一瑜珈課程，還在YouTube教大家如何用瑜伽修身，至今已有超過66萬Followers。同時，Coffee也有參與電視節目，繼續維持娛樂事業。雖然仍有人會提起「殘廁Gathering」事件，不過Coffee也算是成功翻身。

林芊妤在「殘廁Gathering」後轉型成為瑜伽導師，以另一種形式繼續活躍。（資料圖片）

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馬德鐘北上「過冷河」 《跳躍生命線》成功洗底

除此之外，北上發展「過冷河」也可以是個出路。馬德鐘2011年在內地拍攝電影《笑功震武林》，被指與陳浩民非禮陳嘉桓，雖然馬德鐘事後沒有做過不禮貌的事，又稱未能制止陳浩民行為感到後悔，惟馬德鐘名聲經已受挫。2012年，馬德鐘與TVB約滿後北上發展拍劇，間中為TVB拍攝《飛虎II》和《以和為貴》，最終於去年成功以《跳躍生命線》一劇奪得視帝成功「洗底」。

馬德鐘2012年北上發展，間中為TVB拍劇，最終憑《跳躍生命線》成功洗底。（資料圖片）

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不過，當時「殘廁Gathering」事件影響力不及今次「安心事件」，畢竟今次牽涉被譽為「香港最後一個童話」的夫婦──許志安和鄭秀文，而黃心穎的另一半馬國明也深受香港觀眾喜愛，就算「安心事件」短期內沒有新進展，黃心穎的名聲也不會在一時三刻能夠挽回，或許黃心穎在這段「雪藏期」，應要好好思考自己未來應該繼續留守娛樂圈，但出路相信是北上由零開始發展，其間要多做一點慈善工作，而且要極低調下進行，再經過三、五、七年時間才可以回港。

黃心穎趁雪藏期要好好思考前路了。（網上圖片）