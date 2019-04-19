【社區健康型活墟】森美小時候有學習障礙：將佢變成我嘅優點

森美今日（19日）出席社區健康型活墟活動，更為關注自閉症的慈善團體貝智基金舉行的「陪著你跑」環節擔任司儀。森美透露自己小時候都有學習障礙——專注力失調、過度活躍，所以更明白自閉症兒童的困難：「我就將學習障礙變成我嘅優點，因為我個人好冇耐性，成日都要尋求大刺激，就令我一悶睇更多唔同有趣嘅事，睇睇埋埋好多得意嘢，做節目就可以分享，好幸運可以做到。」又鼓勵他們：「雖然我有學習障礙，但喺其他方面嘅發展都幾好，例如好奇心比較多、理解能力比較強，而有自閉症嘅小朋友喺其他範疇都可能比其他小朋友犀利！」

森美已是第二年擔任主持、支持活動，並希望盡一點綿力幫忙。（陳順禎攝）

森美道出自閉症兒童的狀況：「自閉症小朋友坐唔定係因為冇辦法控制自己，佢唔係唔尊重人或者頑皮，佢係需要咁樣。」又希望普羅大眾不要戴有色眼鏡看待他們：「有時香港人見到隔離個小朋友郁郁動動，唔知道嘅時候就會ZipZip聲，對家長同小朋友都好大壓力。香港有自閉症嘅小朋友係比以往多，所以我哋應該懂得共融，畀多啲幫助佢哋、多啲體諒。」

森美希望普羅大眾多體諒有自閉症的小朋友。（陳順禎攝）

森美昨日（18日）帶女兒一起前往歌手Ed Sheeran的演唱會，卻因為暴雨警告遭到取消，他說：「我哋喺呢行其實睇慣演唱會，不過囡囡就難接受啲，但作為爸爸就有個好嘅機會教導佢，雖然睇唔到，但同屋企人一齊去、一齊等都係一個經歷，唔係所有嘢都如我哋所願。雖然可惜，但都係個機會教佢：當天氣不似預期、生活不似預期，點樣去面對，反而諗下負面嘅事帶嚟咩正面得著。」