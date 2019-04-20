TWICE子瑜雜誌相大露美背　網友讚又靚又性感：長大了！

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韓女團TWICE台灣成員周子瑜近來和團員一起為國際時尚雜誌《allure》廣告拍攝宣傳照，照片中更驚見子瑜性感美背，成熟韻味讓網友們驚呼「美炸」！

18日《allure》社群網站曬出為TWICE所拍攝的一組照片，當中還有子瑜露美背的獨照。照片中子瑜身穿酒紅色漆皮露背洋裝，只見子瑜側身蹲着，眼神凝視著斜前方，看起來十分幽雅成熟。許多網友不禁直呼「美炸」、「子瑜是頂級美女阿」、「子瑜長大了呀」、「周子瑜真的超級適合黑連衣裙，特別是這種長的，很有氣質」、「完美比例，周子瑜，臉蛋天才，周子瑜」、「美久算了還很會拍！天～～」。

照片中子瑜身穿酒紅色漆皮露背洋裝，只見子瑜側身蹲著，眼神凝視著斜前方，看起來十分幽雅成熟。（TWICE@Facebook）

TWICE為Allure Korea拍攝的硬照充滿青春、嫵媚的感覺（點擊大圖）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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