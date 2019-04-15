【TWICE．多圖】東京巨蛋後台大公開　Momo、Sana參與新專輯作詞

超人氣韓國組合TWICE，上月在日本舉行首次日本巨蛋巡迴演唱會《TWICE DOME TOUR 2019 "#Dreamday"》。9位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢、Mina和彩瑛，成功挑戰全館滿座，即場在舞台上開心到跳起。近日官方公開東京場演唱會的後台照，讓ONCE（TWICE粉絲）更了解偶像的一舉一動。

根據以往官方公開的後台照，TWICE成員都一向零食不離手，不是吃過不停就是自拍過不停，絕對沒有無聊的時間。東京巨蛋場的後台，多賢拿起相機，為成員拍下待機時間各人消磨時間的方法。由於是組合首個日本巨蛋巡演，9人都非常集中為演出做好準備。除了練習和等待化妝，都未有見到成員的「吃放」，可見TWICE特別用心對待是次演唱會。

TWICE在上台前，9人竟一同打坐放鬆心情？（網上圖片）

+ 5 + 4 + 3

多賢突然舉起相機為子瑜拍照，雖然影到表情尷尬，但仍沒有影響她的美貌。（網上圖片）

+ 9 + 8 + 7

演唱會結束未夠兩星期，馬不停蹄的TWICE又準備於本月22日，推出第7張迷你專輯《FANCY YOU》和主打歌《FANCY》回歸韓國樂壇。除了預告片外，官方近日也釋出大量概念照。照片中的TWICE分別以休閒復古和鮮艷高貴的造型示人，加上志效、Momo、Sana和彩瑛這次亦有參與專輯的作詞，粉絲都非常期待，回歸組合又會帶來甚麼驚喜。

TWICE將於22日回歸，加上成員親自參與製作，令粉絲更期待。（網上圖片）