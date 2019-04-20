【黃心穎許志安】心穎仍在港工作已找他人替代　樂易玲：未諗解約

樂易玲︰「情緒仍然不穩」

黃心穎與許志安被爆出的士車廂激吻事件轟動全城，全城怒罵呢對出軌男女，兩人要即時停工，演藝事業凍過水。無綫高層樂易玲昨晚到紅館欣賞吳業坤演唱會時，就被再三追問有關黃心穎的現況，她透露前日有與心穎聯絡，現身在香港，而非傳聞所說的已避走加拿大。她又表示心穎現時情緒仍然不穩，未平伏過來：「尋日有聯絡佢，知佢情緒唔係好穩定，成日喊。(怕佢做傻事？) 我哋同佢嘅家姐都會睇住佢，大家可以唔使擔心。」

樂易玲透露心穎情緒不穩成日喊。

客戶要求賠償？

至於心穎的工作方面，樂易玲坦言受到很大影響，她說：「坦白講，真係影響咗好多工作，公司有好多工作要重新部署，仲有其他登台同出埠嘅工作，不過我哋都處理咗，換咗其他藝人接替演出。(需要賠錢嗎？) 啲客好好，好滿意安排，無要求賠償。」對於有心穎演出的劇集都要被抽起，樂易玲就表示：「未知播出時間，希望呢件事可以盡快過去。(會唔會同心穎解約？) 暫時未諗呢個問題，佢仲有好長嘅約，暫時停工係佢自己意願，因為佢都做唔到嘢，始終需要時間。」

兩人偷食事件影響深遠。

問到心穎會否親身出來交待，樂易玲說：「等佢ready好先，暫時都未得住，我哋都好擔心佢，遲啲先。」樂易玲又透露也有跟馬國明傾過，並大讚馬明表示：「佢好專業，好Man，係絕種好男人。」

樂小姐大讚馬明係絕種好男人。