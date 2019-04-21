重提酒駕事件令自己反省作為父親的責任　李璨琛：希望能做好榜樣

早前憑電影《淪落人》入圍金像獎最佳男配角的李燦琛，跟《特警新人類》3位拍檔謝霆鋒、馮德倫和吳彥祖驚喜現身頒獎典禮後，表示正籌備《特警新人類3》，令大家期待已久。而一向給人唔定性、壞男孩的感覺，亦曾直認「夜蒲一族」的李燦琛，昨日在電台節目中透露，自從遇上模特兒太太梁志瑩、去年發生的醉駕事件及愛女Lucy出世，現在的自己經已截然不同，更表示要學會為女兒做個好榜樣。

李燦琛與太太拍拖5年，兩人於2012年正式結婚，直至去年榮升爸爸媽媽。談到女兒Lucy的出世過程，李燦琛坦言自己很遲才感受到當爸爸的感覺：「無論太太陀住囡囡大肚嗰時，入產房嘅時候我都有陪住佢，但係到我個囡出世，我望住佢話『吓？我個囡嚟？』，到嗰時都仲未感受到自己已經係位爸爸，直至抱著佢嗰時見到佢喊，我就諗『呢嚿嘢原來係我個囡！』嗰時先知道自己做咗爸爸。」

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李燦琛婚後由「潮流教主」變成顧家暖男，當重提女兒出生前遇上的醉駕事件，他直認因此事令自己有所改變：「我覺得個囡出世對我嘅改變更加大，加上嗰時又發生咗醉駕事件，我都留喺屋企一段頗長嘅時間，都有反思作為一個爸爸應該要啲咩，因為依家已經唔只我同太太兩個人。多咗一個小朋友，責任就大咗。唔希望有日個囡問爸爸點解做呢啲事，希望能夠做個好榜樣，但既然都發生咗，我覺得上天都畀咗我一個Signal，唔可以再好似以前想點就點，依家做任何事都唔係自己一個人嘅事。」