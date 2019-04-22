山口真帆等3名NGT48成員宣布畢業　指原莉乃發文批評公司處理失當

日本女團AKB48的新潟姊姊團，NGT48成員山口真帆在一月初自爆，曾遭埋伏在家門口的兩名男粉絲襲擊，又險遭該兩名粉絲強姦，事後發現有多名NGT48成員向粉絲洩露私隱，包括住址和回家時間，事件引起日本社會強烈反彈，惟NGT48營運公司AKS卻未有處分洩露私隱的成員，只是重組NGT48隊伍了事，而山口真帆，還有其好友菅原里子和長谷川玲奈在昨日（21/4）NGT48公演宣布畢業（退出NGT48），再度令日本民眾憤怒不已。

山口真帆在NGT48 Team G解散公演宣布畢業。（網上圖片）

NGT48昨日舉行Team NIII和Team G解散公演，之後NGT48會以一期生和研究生體制重新出發。在Team G解散公演上，山口真帆宣布畢業，同時朗讀信件，坦言希望能為伙伴提供安全的偶像活動場所，又稱「不知道還有甚麼比人命還重要」，但AKS對今次事件視而不見，自己做盡一切能做的事，卻未能改變環境，現在能為NGT48做的事只有畢業。山口真帆畢業消息一出，NHK隨即在播放大河劇《韋駄天～東京奧運故事～》時加插速報字幕，公布山口真帆畢業，同時亦登上Twitter熱搜，可見日本民眾非常關心山口真帆動向。

與山口真帆份屬好友的長谷川玲奈（左）和菅原里子（右）亦宣布畢業。（網上圖片）

NHK電視台昨晚在加插速報字幕，公布山口真帆畢業消息。（網上圖片）

NGT48 Team G公演現場截圖

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本月初上任的AKB48總監督向井地美音凌晨透過Twitter發文，對山口真帆、菅原里子和長谷川玲奈畢業感到傷心，又對自己未能改變現時狀況致歉；即將在4月28日舉行畢業演唱會的指原莉乃亦有發文批評AKS處理手法「太奇怪了」，認為現任社長不理解AKB48成員的不安和恐懼，又祝願山口真帆等人能在可信賴的其他地方再次發光發熱。

即將畢業的指原莉乃批評公司處理失當。（網上截圖）