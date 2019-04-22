《我們與惡的距離》無懼結局外洩　完結篇成功衝破百萬收視

公視、CATCHPLAY與HBO Asia共同推出、大慕影藝製作的《我們與惡的距離》被讚拍出台劇新水平，無奈在播出完結篇前，9、10集被外洩，讓演員們紛紛跳出來呼籲不要看盜版。21日完結篇收視出爐，在公視9、10集收視分別是2.91和3.4，其中完結篇最高衝到3.6，兩集收看人數達130萬，創下全劇最高收視，雖不比之前的台劇《花甲男孩轉大人》、《通靈少女》完結篇收視4.16及4.4，但也已是佳績。

《我們與惡的距離》劇組呼籲劇迷以行動支持正版。（Facebook）

近年來觀眾收視習慣改變，除了守在電視機前看首播，也愈來愈多人喜歡上網追劇。《我們與惡的距離》除了公視平台，在CATCHPLAY線上影音也可同步收看，21日上線觀看人數再度較上周飆升2倍，完結篇開播時更湧入近400萬連線數，《我們與惡的距離》上架至今，已帶進超過22萬個註冊會員用戶。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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