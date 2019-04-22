《Running Man》拍片鬥呃Like　李光洙騎呢跳BTS防彈少年團獲勝？

上星期日（14/4），韓國SBS綜藝節目《Running Man》主持劉在錫、池錫辰、金鐘國、Haha、宋智孝、李光洙和梁世燦一同翻跳BTS防彈少年團的《IDOL》，畢竟大部分主持不是歌手出身，所以舞姿難免如僵屍一樣生硬，令觀眾捧腹大笑，連劉在錫也不禁稱：「未開始跳就覺得對不起了。」想不到昨日（21/4）播出的《Running Man》，主持們再度翻跳BTS的作品，究竟哪首防彈少年團歌曲如此「幸運」呢？

本星期《Running Man》嘉賓有（左上起）SEVENTEEN、EXID、韓寶凜和金惠允。（網上截圖）

昨日《Running Man》邀請到SEVENTEEN的珉奎、勝寬、EXID的率智、Hani、女演員韓寶凜，以及在JTBC電視劇《SKY Castle》飾演藝瑞的金惠允擔任嘉賓。其中一個任務是《Running Man》主持分成四組，每組需要拍片，並在Instagram分享，獲得最多讚好的組別即獲勝。

一開始金惠允想跳MOMOLAND《Bboom Bboom》，但被劉在錫嘲笑似曬手指甲多過跳舞。（網上截圖）

李光洙話自己跳緊BTS嘅《FIRE》，不過似乎係跳緊搞笑版喎！（網上截圖）

連金惠允都睇到眼定定。（網上截圖）

究竟李光洙跳得有幾騎呢？我哋逐格睇！

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劉在錫、李光洙和金惠允獲分為一組，三人均決定跳K-pop人氣歌曲「呃Like」，一開始金惠允表演MOMOLAND的《Bboom Bboom》，卻被劉在錫和李光洙嘲笑舞姿奇怪，之後李光洙發揮搞笑本色，大跳BTS防彈少年團的歌曲，騎呢版《FIRE》，其誇張的舞蹈和扭曲的表情，成功令金惠允笑個不停，最後，三人決定跳BLACKPINK成員Jennie的個人單曲《Solo》，又加入《SKY Castle》的經典台詞，獲得最多讚好奪得冠軍。

後來金惠允等人決定跳BLACKPINK成員Jennie《Solo》應戰。（網上截圖）

最終劉在錫、金惠允同李光洙獲得最多Like勝出比賽。（網上截圖）

重溫劉在錫、李光洙和金惠允「呃Like」片段