由羅嘉駿執導的ViuTV新劇《二月廿九》，雖然直播收視難以跟無綫翡翠台播出的外購劇《慶餘年》相提並論，但由於故事兼備年輕觀眾最喜愛的燒腦劇情和浪漫元素，配合極之迷人的北海道隆冬雪景，加上大量貼地情節和入肉對白，每晚播出之後，都有大批網民在「連登」討論劇情，就連導演也要現身回覆提問，好不熱鬧。此劇將於周五（13/3）播出第十集大結局，現時劇迷集中討論兩個範圍：首先，第二集已「劇透」會在交通意外中身亡的「外國人」是否另有其人，意味Yeesa（吳海昕飾）或者能夠在2020年2月29日逃過一劫。 其次是故事中段開始浮現的「曖昧三角關係」。面對「暖爐級男神」Ryan（徐天佑飾）和「思考系冷男」余家聰（劉俊謙飾），生於2月29日的「雙魚座女孩」Yeesa會如何選擇？日前吳海昕出席游大東主持的節目《講畀大東廳》時坦言，劇集播出後，無論朋友和粉絲都追問她：最後會希望跟誰人在一起？記者憑直覺斷估，相信Yeesa最終會與余家聰拍拖，言談間Sofiee沒有講出最後答案：「其實Ryan同Yeesa思路好似，所以佢哋嘅戲都係好平淡，天佑個人本身又好隨意，佢之前又拍過好多愛情片，所以佢畀到我一個好大哥哥嘅感覺…」乍聽意有所指，難道編劇真係要讓徐天佑在《二月廿九》裏客死異鄉？ 撰文、主持：游大東 短片：李偉軒、詹郭敏 剪接：郭晉傑 攝影：梁碧玲 場地：The Stadium Bar & Restaurant 劉俊謙服裝提供：Loro Piana 劉俊謙髮型設計：Lupus Chui @ Orient4.com.hk 劉俊謙化妝：Carmen Chung @ carmencmakeup_hair 吳海昕服裝提供：Marimekko 吳海昕化妝：Onki Lau 吳海昕髮型設計：Zap Tang @ Essensuals.hk

由游大東主持的節目《講畀大東廳》，每次都會訪問演藝界不同嘉賓，第一集亮相的是ViuTV新劇《二月廿九》的兩位主角：吳海昕和劉俊謙，他倆會詳談拍劇期間的辛酸經歷。（梁碧玲攝）

《二月廿九》劇迷最關心的其中一個議題是：到底吳海昕飾演的Yeesa，最終會選擇「暖爐級男神」Ryan（徐天佑飾），還是「思考系冷男」余家聰（劉俊謙飾），跟對方走在一起？（資料圖片）

吳海昕坦言，Yeesa這個角色是她入行以來遇過最喜歡的角色：「因為Yeesa嘅Character change好大，你都知雙魚座係好孩子氣，好任性，但當佢自己一個孤身喺日本嘅時候，佢會迫住自己要成長，（故事）前半佢好依賴佢嘅朋友，但係去到後半佢會好有勇氣，去Make一啲Decision，去拯救番佢嘅朋友！」《二月廿九》中，Yeesa與她的兩位閨密感情極要好，分別是由張凱娸飾演的嘉嘉，以及李敏飾演的Fiona。（《二月廿九》劇照，李詩卉攝）

一年創作心血 兩個禮拜播完

《二月廿九》自從上星期一（2/3）首播後，網上討論度爆燈，尤其是「連登」影視台至今已經有26篇討論帖，以本地劇集而言是相當厲害的了，但若然只留意直播的收視數字，《二》劇的成績不算很標青，就以首播當晚為例，據了解，平均收視2.9點，最高曾衝上3.3點，而最近兩集，平均收視仍然未能「破3」，畢竟收視率是各大品牌決定是否落廣告的重要考量，如果收視數字只涵蓋電視直播，網上看直播及重溫的數字則沒有計算在內，如何讓廣告客戶知道這套劇集「好收得」？難怪導演羅嘉駿也要在個人Instagram的限時動態高調呼籲：「召喚收視機1000戶觀眾！」冀能夠改變翌日出爐的直播收視結果。

另一個《二月廿九》面對的問題，亦是外界自ViuTV開台以來一直詬病的問題，就是宣傳策略過於被動，很多劇集和節目都試過「播完都冇人知」。今次《二月廿九》安排在周一至周五晚上9點半橫線播出，全劇10集，兩個星期便極速播完，跟早前橫掃兩岸三地的台灣破格偶像劇《想見你》，全劇13集，可以播足三個月，有很大分別，前者累積的口碑，無法更進一步令劇集維持超高人氣，彷彿台前幕後所有心血於短短十數天便耗盡，女主角吳海昕認為這樣相當可惜。「好可悲嘅係，我哋真係成年喇，阿Steve（導演）由創作劇本，佢呢一年都只係專注喺呢個Project上面，但兩個禮拜就播完，佢都好想人哋睇到佢嘅努力。」

擱在吳海昕（Sofiee）膊頭上面的，是由本地著名手造娃娃藝術家劉寧（Ning Lau）設計的張麗紗公仔，Sofiee笑言這是今次《講畀大東廳》她和劉俊謙之外的第三位嘉賓，合掌是劇中Yeesa穿越之前必定會做的手勢。（梁碧玲攝）

在參演《二月廿九》之前，吳海昕與劉俊謙只在ViuTV劇集《教束》裏合作過一次，雖然拍攝時間僅一天半，但今次一埋位便很快進入角色需要的狀態。劉謙說：「我覺得，可能我哋大家個底（性格）都係有認真一面，但同時間又好貪玩，我哋每次對望就會想笑，我會認為嗰啲笑呢，唔係衰嘢嚟嘅，係我同吳海昕兩個演員係有一種微妙嘅默契。」（梁碧玲攝）

劉俊謙指之所以願意接拍《二月廿九》，純粹基於一種直覺，「一來知道係《教束》導演Yellow負責編寫劇本，二來我同阿Steve（導演）喺WhatsApp傾咗一陣之後，雖然我哋真係唔識對方，但直覺話我知，我同佢係會夾到嘅，就係因為咁，我就岌咗頭，但岌完頭之後，都未係好知個故事其實係點。」吳海昕說，《二月廿九》裏Yeesa這個雙魚座女生，充滿藝術細胞，但性格古怪，情緒跳躍，令人摸不着頭腦，「我去演Yeesa，都真係幾大膽，但作為一個演員，能夠演到一個咁多元化嘅角色，係好吸引嘅一件事！」（梁碧玲攝）

港劇冇人理的時代 如何宣傳推廣最有效？

所以問題來了，應該怎辦呢？就連劉俊謙也毫無頭緒，他以去年口碑不俗的ViuTV劇集《教束》作為例子，「嗰陣時真係神來之筆，而家冇得用《二月廿九》嚟到比較，因為《教束》係咁啱配合到社會發生嘅事，今次呢套係純粹一個愛情故事，咁有啲咩可以吸引到香港觀眾去睇呢個故仔呢？唔知，我真係唔知。」「唔知」兩個字背後，是無限慨嘆，劉俊謙承認今時今日「港劇冇人理」的問題非一日之寒，如何令人回歸港劇懷抱，難度極高，「係慘㗎，但又明白嘅，如果香港人要花時間睇嘢，都情願睇Netflix同HBO啦，你話真係仲會留意香港劇集嘅人可能好少。」

說到如何宣傳一套劇，劉謙認為這個問題相當複雜：「點解香港嘅電視劇會搞成咁？咁我哋都到底要做啲咩呢？其實呢個（宣傳）Suppose係電視台嘅責任，咁到底佢哋做嘅宣傳，又係咪足夠可以Arouse（引起）得到大眾嘅Awareness（注意）呢？」記者認為，電視台的宣傳策略固然重要，但自從社交網絡出現後，藝人也可以主動諗諗計仔，劉謙說他們也有想過：「係咪可以叫『神聖幾何學會』成班人一齊做Live？還是整一啲嘢，剛才有人都提議話，咁而家疫情（爆發）嘛，我哋係咪可以送啲口罩，印上《二月廿九》呢個名？咁樣咪勁過喺巴士落廣告喎！」

《講畀大東廳》每次都會訪問演藝界不同嘉賓，下一集請來人氣組合MIRROR其中三位成員：姜濤、Ian（陳卓賢）、Anson Lo（盧瀚霆），以及他們經理人兼《全民造星》系列監製「花姐」黃慧君圍埋一齊傾，講講出道短短一年知名度爆燈隨之而來的各種壓力。

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在今集《講畀大東廳》的對談裏，劉俊謙由對《二月廿九》應該怎樣宣傳，說到「點解香港電視劇會搞成咁？」：「係慘㗎，但又明白嘅，如果香港人要花時間睇嘢，都情願睇Netflix同HBO啦，你話真係仲會留意香港劇集嘅人可能好少。」（梁碧玲攝）

2014年參選港姐而踏足娛樂圈之後，吳海昕（Sofiee）一直希望能夠向外界證明自己的實力，不過遇上本地影視界滑落，要爭取演出機會殊不容易，對此她有感而發。「上兩個月，因為拍《二月廿九》整親隻腳，聖誕新年期間都走去做物理治療，攤咗喺張床度，望住個天花板，跟住我喺度諗：唉，喺娛樂圈，命運佔咗九成，其餘嗰一成，我覺得自己都好盡力喇！」（資料圖片）

向來又演得又睇得的劉俊謙，早前憑電影《幻愛》奪得「第26屆香港電影評論學會大獎」最佳男演員，亦同時入圍「第39屆香港電影金像獎」最佳新演員，實力備受肯定，不過他坦言自己向來是超級完美主義者，惟踏入「3字頭」後心態轉變，嘗試「亂演」和「演錯」。劉謙說：「當人哋肯定你喇，我同你講：『唔係呀，我可以做得好差㗎！』，咁我嘅心靈就自由，我嘅表演就自由喇！」（資料圖片）

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《二月廿九》分別在香港和北海道取景，劇照師拍下大量精美劇照，可點擊下方圖輯細賞：