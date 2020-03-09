由羅嘉駿執導的ViuTV新劇《二月廿九》，轉眼已播出一半，本周五（13/3）將會播出大結局，由於故事兼備年輕觀眾最喜愛的穿越和愛情元素，加上攝製隊去年12月飛往日本北海道取景，白雪皚皚，飄飄然地飄，浪漫到飛起，再配合大量貼地情節和對白，難怪網上討論度爆燈，就連視后田蕊妮看完第五集後，也忍不住在個人Instagram發帖狂讚好睇，煲劇氣氛完全不輸無綫翡翠台於同時段播出的內地劇《慶餘年》。 劇集好評如潮，絕對是台前幕後非常努力而換來的成果。兩位在劇中擔正的新世代演員吳海昕（Sofiee）和劉俊謙，日前出席由游大東主持的節目《講畀大東廳》時透露，因為《二月廿九》預算有限，需要在40天內極速煞科，過程辛酸，不足為外人道，劉俊謙指最難忘的，是有其中一個場景要日以繼夜、夜以繼日的趕拍，而且經常超時，期間沒有休息時間，身心疲倦得腦袋一片空白，我問劉俊讀是否終於都有「拍TVB劇的體驗」，意思是拍攝過程需要連踩廿多小時，甚至更多，他笑言：「係有少少，我囂張少少啦，即係我哋唔係TVB的要求，唔係啱晒啲對白就算嘅，所以就會更加辛苦！」捱更抵夜當然慘慘豬，但怎也及不上Sofiee那麼「黑仔」，她為了演好角色，竟然在北海道遇上意外，「左腳有三條韌帶裂咗，爭啲就要做手術！」 撰文、主持：游大東 短片：李偉軒、詹郭敏 剪接：李偉軒 攝影：梁碧玲 場地：The Stadium Bar & Restaurant 劉俊謙服裝提供：Loro Piana 劉俊謙髮型設計：Lupus Chui @ Orient4.com.hk 劉俊謙化妝：Carmen Chung @ carmencmakeup_hair 吳海昕服裝提供：Marimekko 吳海昕化妝：Onki Lau 吳海昕髮型設計：Zap Tang @ Essensuals.hk

由游大東主持的節目《講畀大東廳》，每次都會訪問演藝界不同嘉賓，第一集亮相的是ViuTV新劇《二月廿九》的兩位主角：吳海昕和劉俊謙，他倆會詳談拍劇期間的辛酸經歷。（梁碧玲攝）

訪問後才知道，開拍《二月廿九》是一場集體冒險遊戲，預算低、時間趕，台前幕後拼命追趕日程的時候，根本不知道網民對這套劇的反應會如此熱烈，正如吳海昕與劉俊謙承諾參演的一刻，也無法預料到，拍這套劇會經歷「瞓身級」皮肉之苦，我好奇，促使他們願意接拍的原因到底是甚麼？

吳海昕和劉俊謙在《二月廿九》裏分別飾演能夠穿越時空的張麗紗（Yeesa），以及「神聖幾何學會」會長余家聰，他們在2018年2月28日是「拍檔關係」 ── 余家聰與學會成員一同研究為何Yeesa能夠穿越，但去到2020年2月29日，他們已成為情侶，到底這兩年之間發生甚麼事情，令他倆感情大躍進，繼而令Yeesa拒絕與自己表白的「暖男」Ryan（徐天佑飾）？這段三角關係，將會成為《二月廿九》最後五集其中一個重點情節。（梁碧玲攝）

劉俊謙指之所以願意接拍《二月廿九》，純粹基於一種直覺，「一來知道係《教束》導演Yellow負責編寫劇本，二來我同阿Steve（導演）喺WhatsApp傾咗一陣之後，雖然我哋真係唔識對方，但直覺話我知，我同佢係會夾到嘅，就係因為咁，我就岌咗頭，但岌完頭之後，都未係好知個故事其實係點。」吳海昕說，《二月廿九》裏Yeesa這個雙魚座女生，充滿藝術細胞，但性格古怪，情緒跳躍，令人摸不着頭腦，「我去演Yeesa，都真係幾大膽，但作為一個演員，能夠演到一個咁多元化嘅角色，係好吸引嘅一件事！」（梁碧玲攝）

劉俊謙坦言，《二月廿九》裏「神聖幾何學會」會長余家聰這個角色絕不易演，「困難嘅地方就係，如果你用成個Whole picture去睇，就係十集劇本，相對上，Yeesa角色嘅成條線係好完整，我同天佑飾演嘅角色，都係一個完整嘅角色，但相對上係Serve吳海昕多啲，咁我就會諗，因為呢套劇係橫跨幾年，劇本未必可以好清楚交代，我同天佑對吳海昕（情感上）嘅轉變，仲要拍嘅時候拍得好快好急，所以我有時都諗唔清楚，我到底要點樣去設定個角色性格，如果唔係就會變咗第一至第九集對吳海昕嘅態度一樣，但去到第十集突然間對佢好好。」（梁碧玲攝）

雖然拍攝《二月廿九》過程相當辛苦，但吳海昕仍然極之感激導演Steve讓她得到這次機會，因為她想自己的演技有進步，「佢畀好大自由度演員，雖然佢好專制，例如佢知道自己係男人，佢冇法百分百去了解女人的思維，咁我會同佢講，我會點樣睇呢個角色，例如我鍾意一個男仔的時候，我會偷偷地畫低佢個樣，點知佢第二日呢，就走咗去搵個素描畫家，畫咗劉俊謙同埋天佑個樣，就擺咗喺我嗰間房個場景入面，我覺得好窩心，因為見微知著，咁少嘢，佢都唔會錯過去建立呢個角色性格，所以可以遇到一個咁開明，但又會折磨你、去提升你嘅導演，係好難得。」（梁碧玲攝）

Yeesa性格喜怒無常 吳海昕：對演員嚟講係好吸引！

「是班底！」他倆不約而同的說。簡單而言，是按照經驗而衍生出來的演員直覺。Sofiee說回想過去，原來早在2017年參演《瑪嘉烈與大衛系列 前度特別篇》的時候，已為自己參演《二月廿九》埋下伏線，當時負責執導的，正是洋名史提夫的羅嘉駿，「第一次同阿Steve拍完劇之後，已經覺得佢係一個非常好嘅導演，同佢好有默契，你睇到佢嘅作品就知道一定係有質素，所以最初佢搵我拍《二月廿九》，我連劇本都未睇就已經話：『好啦，我做啦！』」

當然，故事概念也是很吸引的，Sofiee透露，女主角張麗紗（Yeesa）生於2月29日，而且能夠穿越到未來，靈感源自導演的情史。「佢話佢同過一個2月29日出世嘅女仔拍拖，係一個好麻煩嘅女仔，性格好跳躍，喜怒無常，但同時又好Artistic，所以大家睇頭幾集都會覺得點解Yeesa會有咁多種情緒嘅？又開心又唔開心，對住阿爸（張松枝飾辰叔）又會咁嬲，好似場場戲都唔穩定咁樣，但其實呢個世界真係有啲咁嘅人，有啲雙魚座女仔就係咁樣㗎，令人好摸不着頭腦。對一個演員嚟講，可以演到一個咁多元化嘅角色係好吸引。」

《二月廿九》的製作預算不高，所以需要在極短時間內完成所有拍攝工作，名副其實趕到氣咳，而在北海道拍外景期間，吳海昕與劉俊謙都要應付很多跑動戲份，前者更因為這樣而弄傷左腳，「有三條韌帶裂咗，爭啲就要做手術！」（《二月廿九》劇照，李詩卉攝）

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憑直覺決定參演 劉俊謙：岌咗頭之後都未知故事會係點！

在劇中飾演「神聖幾何學會」會長余家聰的劉俊謙則指，自己決定參演的想法跟Sofiee相若：2018年他參演由同一家公司製作的ViuTV劇集《教束》，遇上導演黃智揚（Yellow），一年多後，這家公司開始籌備《二月廿九》這套新劇，Yellow卸下導演一職，改做編審（劇本審閱），負責帶領團隊創作劇本，「因為我知道編劇係Yellow，上次同佢喺《教束》合作係好開心好夾，當我知道《二月廿九》會係佢寫劇本之後，站喺情義上，我隱約覺得我哋已經係一個班底，再加上攝影師Dino（黃殷俊）又係《教束》嘅攝影師，對我嚟講呢個都係一個考慮因素，因為同攝影師夾得好，拍出嚟係會好好多。」

反而羅嘉駿這個人，劉俊謙坦言並不認識，後來知道他曾執導《瑪嘉烈與大衛系列 前度特別篇》（劉曾演出《瑪嘉烈與大衛系列 前度》），亦知道他是陳志發、黃智揚份屬師兄弟，覺得發生「意外」的機會率大減，再於WhatsApp跟對方聊了一會後，就覺得頗為投契，「我都幾着重呢啲位，Feel Feel下你就會覺得，咦，大家其實可能都會夾到㗎喎，會聽意見呀，對於一啲有Taste嘅事有感覺，呢啲嘢慢慢喺傾偈嗰陣會聞到陣除，所以雖然我未同佢合作過，但直覺覺我哋係夾到嘅，大致上就係呢啲原因，我就岌咗頭喇，岌完頭之後都未係好知個故事係點。」

Sofiee直言，羅嘉駿（圖中）是位「惡魔導演」：「阿Steve係非常之專制同霸道，就算我喺佢面前都係咁講，因為拍出嚟唔係最好嘅嘢，佢唔會接受，所以同佢拍嘢係好辛苦，因為佢係有強迫症！」劉俊謙則指最難忘的，是有其中一個場景要日以繼夜、夜以繼日的趕拍，而且經常超時，期間沒有休息時間，身心疲倦得腦袋一片空白，「呢個製作時間就有少少似喺TVB拍劇咁樣，真係好深刻！」（羅嘉駿導演提供）

在參演《二月廿九》之前，吳海昕與劉俊謙只在ViuTV劇集《教束》裏合作過一次，雖然拍攝時間僅一天半，但今次一埋位便很快進入角色需要的狀態。劉謙說：「我覺得，可能我哋大家個底（性格）都係有認真一面，但同時間又好貪玩，我哋每次對望就會想笑，我會認為嗰啲笑呢，唔係衰嘢嚟嘅，係我同吳海昕兩個演員係有一種微妙嘅默契。」（梁碧玲攝）

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Sofiee指導演Steve專制霸道：同佢拍嘢係好辛苦！

憑直覺爽快答應，「後患無窮」！Sofiee與劉俊謙都說，《二月廿九》的拍攝過程辛苦程度遠超想像，在北海道拍外景要抵受極嚴寒天氣，在香港拍外景則要在極短的時間內拍完，名副其實「趕到氣咳」，但更慘是羅嘉駿是位「惡魔導演」，Sofiee笑言：「阿Steve係非常之專制同霸道，就算我喺佢面前都係咁講，因為拍出嚟唔係最好嘅嘢，佢唔會接受，所以同佢拍嘢係好辛苦，因為佢係有強迫症！」

就連向來性格和善的劉俊謙，對於羅導的作風都有幾句「怨言」，「有一次喺北海道拍外景，阿Steve冇啦啦叉住條腰，指住Sofiee話：『喂，吳海昕，你做好啲呀吓，一次機會㗎喳，咁我就心諗，點解呢個人咁惡㗎？」到底阿Steve這樣做是刻意擺款，抑或惡死能登必有原因？至於Sofiee與劉俊謙拍《二月廿九》期間還有甚麼難忘經歷？就要點擊收睇第一集的《講畀大東廳》。

《講畀大東廳》每次都會訪問演藝界不同嘉賓，下一集繼續有吳海昕和劉俊謙，講講今時今日面對本地影視業低潮期，如何努力求存，爭取更多演出機會。

《二月廿九》分別在香港和北海道取景，劇照師拍下大量精美劇照，可點擊下方圖輯細賞：