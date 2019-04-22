澳門見面會獲粉絲送蛋糕補祝30歲生日　Jessica自彈自唱Show才華

韓國女團少女時代前成員Jessica鄭秀妍星期六（20/4）在澳門舉行粉絲見面會，當日Jessica不只為Golden Stars （Jessica粉絲）獻唱多首個人作品，分享多張神秘照片，與粉絲互動外，本月18日踏入30歲的Jessica更獲Golden Stars補祝生日，令Jessica非常高興。

Jessica星期六完成澳門粉絲見面會。

在粉絲見面會上，Jessica先後表演《Because it's spring》、《Tonight》、《Dear Diary》、《Fly》等歌曲，其中演繹Tamia的《Almost》，Jessica更自彈自唱，盡展音樂才華。此外，Jessica又公開多張神秘照片，包括Jessica回到出生地美國三藩市的照片，還有和妹妹f(x)成員Krystal的生活照，讓Golden Stars更了解Jessica。

Jessica自彈自唱Tamia的《Almost》，Golden Stars聽得非常陶醉。

Jessica與Golden Stars補祝30歲生日。

當晚Jessica亦補祝30歲生日，粉絲不只與Jessica在台上切生日蛋糕和許願，又聯同全場觀眾則跟Jessica一起說「生日快樂」，為Jessica送上驚喜難忘的生日。粉絲見面會結束後，Jessica透過Instagram感謝Golden Stars的支持。

Jessica透過Instagram感謝粉絲，稱當晚演出相當難忘。（網上截圖）