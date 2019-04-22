「最醜女團」3unshine新歌挑戰性感風　實力大增令人刮目相看

有「最醜女團」之稱的內地3人組合3unshine自從棄走清新路線，改走另類型格風後反而得到不少網民追捧人氣大增，而日前更與男Rapper 3BangZ合作新歌《好肉》，曾被質疑實力不足的她們展現自信一面，實力亦有所提升，獲不少網民大讚有進步。

3unshine新歌《好肉》MV於日前推出，三位成員（左起）Cindy、Dora和Abby都被不少網民大讚有進步。（影片截圖）

其實三位成員出道3年以來曾受過不少猛烈批評，例如其貌不揚、五音不全、跳舞生硬等等的言論，但她們依然未有放棄，更在2018年參選人氣女團選秀節目《創造101》希望能挑戰自己，惟被評判炮轟實力嚴重不足，Cindy和Dora均被首輪淘汰，而晉級的Abby亦選擇與隊友共同進退選擇退賽。《創造101》後三位成員重新出發並改走型格路線，由衣著造型、妝容甚至連髮型都變得更濃烈、更誇張，亦勇於嘗試不同新風格，創造新的時尚，如今更成為不少品牌的寵兒。

3unshine在2018年參選人氣女團選秀節目《創造101》。（3unshine微博）

日前MV公開後，3位成員舉手投足都充滿了自信令人驚艷，而Cindy的造型亦最為搶眼，不惜deep V上陣，露出綠色內衣大賣性感，身形亦相較之前瘦了一整圈，震驚不少粉絲。Abby和Dora亦獲得不少好評，包括「看起來自信了很多」、「五音不全的Dora唱歌進步了」等。不過，有人覺得3unshine依然有很多不足之處，歌喉、舞蹈都與專業歌手還有很大距離，不過與之前相比，見到3位女生已經有很大的進步，誠意可加，認為再努力一下必定是可造之材。

3unshine最近勇於嘗試不同新風格，改走型格路線。（3unshine微博）