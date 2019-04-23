NCT 127遠赴美國為新碟造勢　卻屢遭當地人種族歧視？

韓國男團NCT 127將於5月27日推出第4張迷你專輯《We Are Superhuman》，近日NCT 127成員泰一、泰容、悠太、在玹、Mark、楷燦、Johnny、道英和廷祐在美國四出為新碟造勢，包括演出美國ABC節目《Good Morning America》，率先表現新歌《Superhuman》，以及在紐約街頭與當地粉絲近距離接觸。不過，有NCT 127成員在當地受到種族歧視，引起NCTzen（NCT粉絲）和韓國網民非議。

NCT 127最近在美國四出宣傳，為五月面世的專輯造勢。（Getty Images）

三蚊雞的意思 暗寸同性戀

韓國網民在當地討論區「The qoo」發布名為「在美國遇到種族歧視的NCT」帖文，指NCT 127出席復活節活動後，有途人向Mark揮手，得到對方注意後，該名途人隨即向Mark舉中指；此外，NCT 127在19日完成工作，準備登上宣傳巴士離去時，有女粉絲向NCT 127揮動3張1元美金紙幣，在玹和Mark看見她手上的金錢均感到驚訝。內地傳媒形容該名粉絲是「NCT現金應援」，但更多網民認為該名女粉絲揮動3元美金是種族歧視，皆因3元美金有諷刺同性戀，或是用3元就能買下對方的的含意，所以有NCTzen不滿該名女粉絲的舉動，認為對NCT 127揮動3元美金與種族歧視無異。

有民眾向Mark揮手示意後，隨即向他舉中指。（網上截圖）

有女粉絲向Mark揮動3美金鈔票，令Mark相當驚奇。（網上圖片）

在玹看見女粉絲手上的鈔票時面露微笑。（網上圖片）

該名女粉絲「LamisaSalsabila」之後在Twitter反撃種族歧視論，明言當初揮動美金只是想送給Mark，皆因「他留意我們瘋狂的文化（He’s aware of our crazy culture）」，沒想到同時引來在玹注意，而且兩人均對手上的現金笑不攏嘴，可見有關舉動對NCT 127而言只是開玩笑，更強調不會就此事向NCT 127和大眾道歉。不過，NCTzen和網民仍批評該名女粉絲行為不當，因為揮動美金一舉如侮辱亞洲人，而大眾亦不了解在玹和Mark的真實想法，更稱有關行為並不幽默，所以勸喻該名女粉絲言行謹慎。

捍動鈔票的女粉絲強調自己只是開玩笑，又認為NCT 127成員未有露出厭惡神色，所以不會就事件道歉。（網上截圖）

網民反駁該名女粉絲言論，認為她的行為侮辱亞洲人，又稱揮動美金行為並不有趣。（網上截圖）

NCT 127美國靚相

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究竟係開玩笑定種族歧視？大家自行判斷啦！