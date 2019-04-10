Jackson王嘉爾上《奔跑吧》做嘉賓　拍Lucas黃旭熙做「港仔聯盟」

韓團GOT7香港成員Jackson王嘉爾曾在一節目上講過，NCT Lucas黃旭熙是他最想變得親近的藝人，實行兩個在異鄉的港仔齊齊做好朋友。昨天（9日）內地人氣綜藝節目《奔跑吧兄弟7》於寧波進行錄影，擔任嘉賓的Jackson更和Lucas同組，令粉絲非常期待。

Jackson一直想與Lucas做朋友的原因，除了因兩人都是在韓國出道的港人韓星外，黃旭熙與前輩一樣擁有着超強綜藝感，出道前又同樣是運動選手出身，二人必定一拍即合。早在去年年尾的韓國大型頒獎禮上，眼利的粉絲已發現兩人在台上不時咬耳仔，相信Jackson已如願與同聲同氣的Lucas做好朋友。昨天Jackson到Lucas有份主持的《奔跑吧兄弟7》擔任嘉賓，大量錄影照片流出，見到兩人合體的畫面，不少粉絲都大叫「完夢了！」。

Jackson曾在節目上講過，希望與Lucas做好朋友。（網上圖片）

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網上流傳的照片可見，Jackson和Lucas同樣穿上紅色運動服，相信兩人被安排在同一組中。而且友好的兩人，更手拖手一同步出大樓，乘上節目組安排的車輛出發。有粉絲講到，去年兩人在頒獎禮上，面對主動上前搭話的Jackson，Lucas的表現卻非常害羞。這次二人終於在節目上見面，更安排組成「港仔聯盟」隊，粉絲都非常高興王嘉爾和黃旭熙關係變得親近，表示期待正式播出時，兩人合拍的表現。

昨天Jackson參與《奔跑吧兄弟7》錄影，更與Lucas同組做拍檔。（網上圖片）