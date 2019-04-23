《我們與惡的距離》添食第2季　演員洗牌賈靜雯吳慷仁冇得留低？

《我們與惡的距離》21日晚間播出完結篇，舉辦「最終回特別放映粉絲活動」，公視節目部經理於蓓華代表宣布將着手進行第2季，一切仍是「都先以劇本開發為主」，編劇呂蒔媛則透露：「目前想法是另開一局，跟現在的故事完全沒關係，職場全部都不一樣，但是議題相關。」也代表演員可能全洗牌，但笑說：「還沒簽約，所有事都不算。」

《我們與惡的距離》製作人湯昇榮（左起）、編劇呂蒔媛、陳妤、林哲熹、製作人林昱伶出席特映活動。（聯合報／許正宏攝）

呂蒔媛也提到，看了播出後，「每一段都喜歡，都超越劇本給我的感受，文字力量轉成演員發揮幫劇本加分非常多，他們的詮釋連我自己都很感動，超越文字給人的力量，讓我覺得很幸福，運氣很好。」對於陳妤與林哲熹似乎有曖昧情愫，製作人林昱伶爆料，呂蒔媛原本還安排他們「滾床單」，但導演認為與調性不合，因此被刪。

因事前爆發結局外洩風波，陳妤、林哲熹都表示很可惜，但認為好戲可以看很多遍。播放平台公視、CATCHPLAY、HBO Asia在事件爆發後報警處理，CATCHPLAY回應：「包括素材處理、送審流程，以及外力對我們和公視的線上服務系統有可能的駭入，都是我們調查的環節。」

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