《我們與惡的距離》OL必睇　賈靜雯示範如何從婚姻事業夾擊中突圍

終於播出了完結篇！隨着《我們與惡的距離》第一季完美落幕，為什麼這部長度只有10集的台劇氣勢如此凌厲？除了演技派豪華演員陣容雲集，金鐘編劇呂蒔媛細膩的劇本絕對是關鍵。透過這部社會寫實劇，觀眾集體反思了重大社會議題以外，對劇中女角們的日常生活百態、職場婚姻等煩惱有許多描寫，就好像我們身邊朋友故事的縮影，甚至是自己可能曾遇過的大小事，難怪一看就會如此入戲，讓許多女性觀眾感同身受。 ＊下文有微量劇透，若未看畢全劇請評估閱讀

第一關：要結婚生子嗎

劇中，應思悅（曾沛慈飾）為了照顧原生家庭花了許多心力，無暇面對婚姻大事，但也從這些嚴苛的考驗中，她開始抽絲剝繭，堅強面對了許多女生的難題：我們倆真的適合結婚嗎？需要為了另一半放棄部分的自己？應思悅帶領着女性觀眾們一起來反思，作出了讓人大讚的抉擇。

生活是中上階層的頂客族宋喬平（林予晞飾）、林一駿（施名帥飾）則是面對在這個並不友善的生活環境中，要不要養育下一代，最終結局時觀眾也一窺夫妻最後的選擇，以及實際溝通過程。如何學會要當一個更好的「隊友」，本劇可說是很適合揪着另一半共同學習觀賞的「視聽教材」。

第二關：職場家庭如何平衡

+ 3 + 2

如何兼顧職場成就與家庭和諧，是許多台灣女性真實面臨的難題，如何取得平衡是要永遠不斷學習的課題。

劇中，事業有成忙碌的宋喬安（賈靜雯飾）、有理想有抱負的精神科社工宋喬平，都是已成家的職場女性代表。該劇對於宋家姊妹與丈夫之間的相處過程有許多細膩描述，宋喬安花在職場時間「比在家時間還長」、宋喬平與精神科醫生老公在職場生活的觀點，可能會產生的各種摩擦。

就像融入在我們真實生活中，《我們與惡的距離》隨着劇情一集集的演進，觀眾親眼看到劉昭國（溫昇豪飾）和林一駿（施名帥飾）面對事業家庭兩頭忙的妻子，難題就靠夫妻倆溝通與彼此體諒解決。

第三關：賺錢

錢不是萬能，但沒有錢萬萬不能。新聞台女強人宋喬安面對職場困境，即使生活壓力爆錶，她第一個想到的還是，如果貿然離職，這個家還能不能負擔起供樓的開支（《我們與惡的距離》劇照）

錢不是萬能，但沒有錢萬萬不能。新聞台女強人宋喬安面對職場困境，即使生活壓力爆錶，她第一個想到的還是，如果貿然離職，這個家還能不能負擔起供樓的開支？應思悅（曾沛慈飾）就算愛情生活兩頭燒，還是要充滿微笑繼續去開店，因為家裡各種需求都讓她必須好好經營，也沒有失敗的機會。

劇中非常詳盡描述了當代女性，在家庭經濟上着實扮演着重要角色，也着墨金錢在家庭生活中，為家庭賺來的這份薪水，都代表了「愛」，不是為了自己一個人而已。

《我們與惡的距離》，細膩刻劃出許多台灣女性的真實生活，以及她們的勇敢堅毅，就算今天遭遇挫折，但明天起床我們一樣會上班、努力生活。讓大家為劇中女角精湛演出，以及真實生活中的自己都畀個Like！

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