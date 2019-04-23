【鐵探】惠英紅喪子之痛震撼觀眾　仲有5位演技一樣咁撕心裂肺！

TVB重頭劇《鐵探》播出以來，收視屢創佳績！最新一集講到惠英紅因調動西九警區人手問題，被警務處處長石修發現其搞小動作孤立黃智賢，之後接受處長批評。不過惠英紅就利用死去的兒子，喊曬打悲情牌，暫時擺脫石修的信任危機！雖然劇中惠英紅使出女人最強武器──眼淚成功擺脫危機，但不可否認喪子之痛，永遠難以忘記。以下就盤點一下女演員對喪子之痛的演技大比併！

惠英紅 《鐵探》

總警司萬晞華（惠英紅飾）有兩個兒子，分別是邱勵進（洪永城飾）和邱勵傑（楊明飾），苛刻的管制下，更令他們有不同的命運。賊王山狗（林偉飾）更以禁錮並用行刑方式殺害洪永城，令紅姐飽受喪子之痛，認屍一幕惹得不少觀眾落淚，令人悲痛萬分。

望第一眼因為內心劇痛，無法接受，所以腳軟倒地，繼而痛哭並觸摸死者，整個流程同表達都恰到好處。（網上截圖）

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+ 22 + 21 + 20

秦嵐 《延禧攻略》

原本以為自己難以再懷孕的富察皇后（秦嵐飾），竟然令她第三次懷孕，並生下皇七子永琮，但萬萬沒想到兒子成為嬪妃之間決鬥的犠牲品，在小年夜（年29）時被大火活活燒死。面對接二連三的喪子打擊，她難以接受這個事實。難以接受接連而來的喪子之痛而搞到身心疲累，最後選擇放下皇后身份而自盡了結一生。

富察皇后難以接受這個事實！（網上截圖）

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+ 4 + 3 + 2

元秋 《城寨英雄》

元秋在劇集飾演泰婆，與「貓仔」龍成虎（伍允龍飾）的母子情感人。貓仔被竹鑾（歐瑞偉飾）打死後，初時泰婆仍強裝冷靜，但夜闌人靜時，獨自攬著湯壼悲痛淚崩，哭得心肝撕裂。元秋的演繹感動，被不少網民激讚她好戲！

外表堅強的泰婆，獨自痛哭一幕成為全劇經典畫面！（網上截圖）

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+ 6 + 5 + 4

吳君如 《歲月神偷》

在《歲月神偷》中，演羅啟銳爸媽的任達華和吳君如，同甘共苦，經歷喪子之痛，一向演傻大姐吳君如對兒子患病後四處奔走的焦急和喪子之後悲傷眼神的演繹，贏盡口碑！

得知兒子患病，吳君如比任何人都心痛！（網上截圖）

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+ 10 + 9 + 8

程可為 《福爾摩師奶》

入行46年的程可為在《福爾摩師奶》中飾演谷姑，在劇中她獨力養大兒子狄德英，連兒子有意娶有剋夫命的鮑妹娣（陳煒飾）亦全力支持，更考慮到妹娣的包租婆身份，而將全副嫁妝給予德英提親，可惜在取嫁妝期間觸發德英喬局紳失蹤案的猜疑，導致母子天人永隔。程可哭別徐榮那場戲，那淒厲的喊聲，令到全部香廬的同居都忍不住一起哭。

程可為現實中是未婚，且沒有子女，但演母親角色無可挑剔！（網上截圖）

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+ 6 + 5 + 4

苑瓊丹 《封神榜》

苑瓊丹飾演殷十娘是她巔峰代表作，為了演好整天哭哭啼啼的殷十娘，她整部戲下來都沒跟元華說過多少話；而苑瓊丹在拍攝這部劇時確實是用真情實感演繹這個角色，竟沒有用一滴眼藥水，真正有血有淚。哪吒誤殺了龍王三太子，創下彌天大禍，殷十娘含淚狠狠痛打了哪吒，以至於哪吒削骨還父削肉還母。殷十娘的一生也是很慘的，丈夫出軌，又經歷喪子之痛，最後還被小三活活咬死。

封神榜裡的殷十娘，算是苑瓊丹跳脫出丑角，最讓人印象深刻的角色。（網上截圖）

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