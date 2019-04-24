孖吳鎮宇演百老匯愛情音樂喜劇　王菀之化身小粉絲：成件事好夢幻

由影帝吳鎮宇、王菀之、袁富華、余迪偉、鄧志堅、吳鳳鳴及張月盈主演的著名百老匯愛情音樂喜劇《First Date》即將香港公演，此劇目曾在西雅圖、紐約、布宜諾斯艾利斯、墨爾本、東京公演，更被美聯社及紐約郵報（New York Post）評為最有趣和超級搞笑的劇目之一。這套廣受音樂劇迷愛戴的音樂喜劇將會由演員們以廣東話演譯。

影帝吳鎮宇表示參演音樂劇是自己心願之一，更視這個機會是從影以來最大的挑戰。

對於參演音樂喜劇，吳鎮宇表示參演音樂劇是心願之一，更視這個項目是當演員以來最大的挑戰，要同時演戲、唱歌及跳舞，少點體力都不行。而王菀之（Ivana）則表示百老匯確定劇目後，整個人都飄飄然：「可以同偶像同台演出，成件事都好夢幻！」她直言對劇目全情投入，並剛剛完成劇本翻譯工作，現正加緊努力熟讀劇本，笑言不能在各位前輩面前太過失禮就好了。另外， 《First Date》在香港公演的最大特色，就是在舞台上設有Live Band，並由著名音樂作曲家John Laudon擔任音樂總監，以最好的音樂演譯《First Date》知名曲目《First Impression》、《Something That Will Last》等歌曲。