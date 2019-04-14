【金像獎2019】吳鎮宇5度與影帝寶座無緣　「好想填好這個洞」

第38屆香港電影金像獎曲終人散，相信最令影迷惋惜是吳鎮宇再一次飲恨。雖然今次沒有了「宿敵」劉德華，而他主演的《逆流大叔》叫好叫座。可是，他卻再一次與金像獎影帝寶座擦身而過。

黃秋生跟吳鎮宇同樣獲5度提名角逐金像獎最佳男主角，可是，後者仍然與此獎座無緣。（網上圖片）

吳鎮宇及黃秋生，兩人都是在1961年出生，他們都是公認的好演之人。可是，談到金像獎獎項方面，前者卻完敗給後者。吳鎮宇過去分別曾憑《爆裂刑警》、《朱麗葉與梁山伯》、《無間道Ⅱ》及《脫皮爸爸》四度獲提名金像獎最佳男主角，而今年他憑《逆流大叔》中年寡佬阿龍一角，第五度入圍最佳男主角。可惜再次與影帝寶座擦身而過。雖然如此，但他其實曾在2001年，憑《公元2000》首奪金像獎，可是不是最佳男主角，而是最佳男配角。至於金像獎出爐影帝黃秋生，同樣是5獲提名最佳男主角，但秋生卻成功收獲，包括今次《淪落人》在內，第三座影帝寶座。

吳鎮宇當年憑《鎗火》首封金馬獎最佳男主角獎，可是他卻無緣憑電影角逐香港電影金像獎最佳男主角獎。（網上擷圖）

吳鎮宇首次提名金像獎最佳男主角是在2000年第19屆金像獎。當年他憑《爆裂刑警》入圍，可惜卻遇上《暗戰》的劉德華。最終，這次亦令劉德華首獲金像獎影帝寶座。可是，當時曾有人質疑為何他不能以《鎗火》提名，幸好，他最後都憑《鎗火》奪得他首個金馬獎最佳男主角獎。翌年，吳鎮宇捲土重來，憑《朱麗葉與梁山伯》第二次入圍角逐最佳男主角獎，可惜幸運之神再一次沒有眷顧他，遇上《花樣年華》的梁朝偉，最終再次與影帝寶座緣慳一面。唯一的小小安慰，或者是他在當年憑《公元2000》首奪金像獎最佳男配角獎。

吳鎮宇憑《無間道II》倪永孝一角，第三次角逐影帝寶座，可惜最終大熱倒灶。（網上擷圖）

在2004年，吳鎮宇憑《無間道II》倪永孝一角，第三次角逐影帝寶座。當年可說是呼聲極高，甚至有人把吳鎮宇的演出，與阿爾柏仙奴（Al Pacino）在《教父》的演出相提並論。據了解，吳鎮宇都對今次非常有信心，他曾表示：「這次該我攞最佳男主角，因為其他獎我都攞過，就想把最後這個洞填好，那樣所有獎都齊了，我就滿足了！」可是，最後卻再次敗給了《大隻佬》的劉德華。頒獎禮後，有指他稱說：「香港的娛樂圈，講運氣、講人脈、講觀眾緣，但是就不講實力，實力是放在很後面的。」雖然其後指酒後失言，但卻疑似與金像獎結下仇怨。

劉德華繼2000年後，憑《大隻佬》再次撼贏吳鎮宇。（網上擷圖）

而《無間道II》後，吳鎮宇近乎在金像獎禮上絕跡，很大程度是演出內地電影有關。直到2017年，他再憑《脫皮爸爸》入圍角逐最佳男主角獎。可惜該電影的氣勢就不及前3次提名高，最後敗給了《樹大招風》的林家棟。

吳鎮宇在2017年憑《脫皮爸爸》入圍角逐最佳男主角獎，可惜這電影氣勢不如之前那3套作品強。（劇照）

今年雖憑《逆流大叔》第5度擠身角逐影帝寶座。可惜都是再次飲恨。雖然依舊會有網友認為「金像獎欠吳鎮宇一個影帝」。然而，沉澱過後再出發的吳鎮宇，早前接受內地傳媒時指出，他原來很介意這個說法：「搞的好像在怪金像獎一樣，我相信一山更有一山高，只能說明是那一年的吳鎮宇還不夠好。」至於大家當年認為其實倪永孝一角應該攞獎，吳鎮宇續指出：「在倪永孝之後我又演了那麼多的角色，有好人，有壞人，各種各樣的，過去的事情是沒有討論的必要的，這是不好的心態，人生要向前看。」雖然吳鎮宇都這麼灑脫，但大家仍希望能在未來可以見到他拿起金像獎最佳男主角獎座。