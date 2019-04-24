THE BOYZ新專輯繼續行青春活力路線　拍片曬流利英文宣傳香港演出

韓國男團THE BOYZ將於4月29日推出新專輯《Bloom Bloom》。香港時間昨日（23/4）晚上11點，THE BOYZ發布同名主打歌《Bloom Bloom》的20秒預告片，12位成員New、Q、上淵、賢在、柱延、Jacob、Kevin、周鶴年、善旴、泳勛、Hwall和Eric身穿色彩繽紛的服裝，而背景音樂亦具節奏感，預計今次THE BOYZ繼續為THE B（THE BOYZ粉絲）帶來充滿青春活力的歌曲。

THE BOYZ將於4月29日推出新專輯《Bloom Bloom》。

《Bloom Bloom》預告片中，THE BOYZ衣著打扮盡展活力。（網上截圖）

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另外，THE BOYZ將於6月14日假九龍灣國際展貿中心匯星舉行《THE BOYZ ASIA FAN-CON TOUR “THE CASTLE” IN HONG KONG》，與一眾香港的THE B見面。今次是THE BOYZ首次來港演出，所以12位成員特別拍片，提早和香港粉絲打招呼。THE BOYZ大曬流利英文，直言希望可以和THE B一同渡過一個美好的晚上。門票將於明天（25/4）起於快達票及通利琴行售票處公開發售