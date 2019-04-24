【鐵探】蔣祖曼演黑幫阿嫂受盡凌辱　自爆角色其實唔軟弱！

TVB重頭劇《鐵探》收視屢創新高，除了惠英紅、姜皓文和黃智賢等為觀眾帶來連場好戲外，「獨立電影女皇」蔣祖曼（Joman）亦一改以往正氣角色，首次挑戰演黑幫阿嫂，劇中除了甜美的粉紅色髮型令人耳目一新外，與梁競徽和楊潮凱的感情線亦相當令人期待！

Joman繼劇集《使徒行者2》後再接拍TVB劇集《鐵探》，在劇中首次挑戰演黑幫阿嫂的她接受《香港01》訪問時，透露事前為角色Iris做了不少準備：「當我知道原來今次係做黑社會大佬嘅女人嘅時候，我有種如願以償嘅感覺，因為《警界線》之後都做好多着制服嘅角色，我成日都話自己係專業的制服戶，咁都好想再試下其他角色，希望畀觀眾見到我另外一啲可能性同埋空間。其實我今次都好緊張嗰反應，未播之前我都成日捉監製、導演同編劇問佢哋睇完片覺得點，因為我都好驚觀眾唔係好睇得慣，因為平時都做開啲好硬淨嘅角色，希望佢哋今次都有耳目一新嘅感覺！」

Joman今次角色相當大突破！

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點撃下圖重溫Joman正氣角色！

+ 8 + 7 + 6

為了更投入角色，Joman除了事前特意到油尖旺實地觀察外，她更不惜以真髮上陣，為了粉紅色髮型前前後後染足26次，她稱：「係呀，今次染咗26次個頭呀！對於頭髮嚟講真係最大挑戰，但我又幾開心，因為好鍾意咁樣，因為為咗角色我又曬黑咗喇，我又染咗個頭髮，每次拍完嘢之後我都可以帶埋角色嘅一部分返屋企，對於我自己嚟講感覺係幾好！不過，認真…唔知大家覺唔覺，每次頭髮個顏色都有啲唔同，過咗3、4個月之後我開始甩頭髮同斷得好勁，而家都仲一路斷緊，因為我都留緊長頭髮，但啲人就問我點解越嚟嚟短，因為真係斷得好犀利！希望斷完，我啲頭髮可以重獲新生！」

Joman稱每天洗完頭髮，都得到一個意想不到的新髮色。（IG圖片）

點撃下圖睇更好髮型變化！

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雖然犧牲好大，但就Joman就透露發生了一件令她「唔知好嬲定好笑」的事，她笑言：「記得有一日有個替身個頭髮同我一樣，我問導演點解佢個假髮隻顏色點解同一樣，咁一樣點解要染，導演話係喎之後就冇出聲，但我都覺得係好嘅，我鍾意嘅，可以為角色經歷一啲唔同嘅嘢！」

好彩Joman睇得好開！（IG圖片）

劇中Joman不時被楊潮凱當眾掌摑和侮辱，Joman就透露角色的前置比這些更可憐：「個角色直情係好慘，大家見到嘅只係一部分，其實故事有一啲前置，佢身世好可憐，相比起比人摑慘好多。佢細個已經係妓女，父母又俾人殺咗，所以陸蔚喬為咗生存做呢啲嘢，雖然個個覺得佢好慘，但其實我覺得喺佢角度唔覺得自己係好悲慘嘅人。另外，對於認識我嘅人嚟講，其實會覺得我演警察會好唔同。因為我本身真係好小女人，無論拍拖定對住啲男朋友，我都係聽晒佢哋話嗰啲人嚟，都幾唔似大家平時見到我嗰個樣！反而呢個角色比較偏近返我，因為我都好聽話，咩都係另一半話事，我都係屬於呢一隻。」

角色真係好慘...

而不少網民猜測Joman的角色並不簡單，她笑稱：「係呀，我係越南軍官嘅養女，微博都好多人都有私訊我係咪final boss，大家估下，我唔可以劇透，我只係可以講我個角色並唔簡單，唔係大家想像中咁軟弱！」

唔通最後真係會大反轉？