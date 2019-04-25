林嘉欣與囡囡玩滑翔傘卻畏高：我都有少少唔好意思

林嘉欣出席時尚品牌活動，說到自己將在活動中與黃偉文（Wyman）一起唸詩，自己負責英文的部份，Wyman則負責中文的部份，整件事很「書蟲」。嘉欣又大方分享自己的穿搭心得：「要明白自己嘅身型，唔好揭雜誌見到靚就話『我要著到咁』，但自己個效果出到嚟唔包保係咁，因為我都衰咗好多次！所以要知著啲咩係適合自己。」

林嘉欣與家人在復活節一起去了旅行，享受家庭樂。（梁碧玲攝）

復活節假期剛剛結束，嘉欣說到自己和家人去了旅行：「同囡囡一齊去露營、划艇、滑翔傘、去士多啤梨果園摘士多啤梨、行山⋯⋯」假期活動可謂十分豐富，當中要數滑翔傘最為印象深刻：「小朋友反而係第一個玩，我本身賣個關子冇話畀佢哋聽去玩，但去到上咗去之後就奔跑返落嚟話要再玩，一玩就玩多三次！後尾我見佢哋玩得咁穩陣先夠膽玩，因為我自己本身畏高，但小朋友都玩我冇理由唔玩！小朋友後尾都話我飛到咁高，都聽到我尖叫，我都有少少唔好意思。」

林嘉欣在忙碌中也不忘參與慈善活動。（梁碧玲攝）

林嘉欣還帶囡囡一起做善事、設計曲奇餅：「其實一嚟想佢哋繼續畫畫，二嚟又可以做善事，我都有同佢哋講佢哋所畫嘅曲奇餅部分係捐去惜食堂，又解釋惜食堂每日會做八千個飯盒畀獨居老人，所以係更加意義。」