【法證先鋒II】陳美詩學警造型夠pure 被網民稱為最靚女警

無綫電視深夜時段正在播放2008年的電視劇《法證先鋒II》，由歐陽震華、林文龍、鄭嘉穎、佘詩曼及蒙嘉慧領銜主演。TVB再次播放11年前的電視劇，讓觀眾看在電視屏幕看回不少熟悉的臉孔，除了以上皆已離巢的主演外，還有孫耀威的妻子陳美詩（Macy），她在劇中飾演方妙娜（Formula）一為女學警，雖然人材嬌小，但十分搶鏡，就算是第一次看的網友都大讚她的美貎。

陳美詩當時２７歲拍攝《法證先鋒II》，不過演得到位，今日重看依然清純。

在最新播出的一集（第9集）內容中，陳美詩作為軍裝警員剛調到西九龍警署報到，並帶著自家製蛋糕與同事建立良好關係，別看Macy在劇中穿警察制服，雖然作品已是十年前，但不少網友讚美詩當年很Pure，更有人表示她是史上最美的女學警，不過心水清的網友，就記得她在《古靈精探B》時曾以泳衣上陣，可謂十分吸睛，但陳美詩在２０１３年拍完《女警愛作戰》後離巢，在2017年4月與歌手孫耀威在於美國洛杉磯註冊結婚後，婚後專心服侍老公。

陳美詩婚後專心當孫太，閒時同老公孫耀威旅行。

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38歲陳美詩依然保養得宜