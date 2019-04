【黃心穎許志安】鄭秀文發文原諒許志安　黃心穎好友湯洛雯秒like

許志安黃心穎出軌事件經過兩天時間的發酵,大眾都在猜測事件接下來的走向,一舉一動備受關注的鄭秀文(Sammi),今日(18日)在個人社交媒體貼出照片及長文「這是夫妻二人之間的一課,也是往後婚姻路上學習到的一課。我們在婚姻中走進更深處,婚姻當中除了彼此給予的幸福溫暖,當中也深深包含了彼此的錯誤和彼此的原諒。」宣告原諒丈夫許志安的不忠。

鄭秀文在個人社交媒體發文,就「安心事件」回應。

這兩天亦有不少粉絲在鄭秀文的個人社交媒體下留言關心,鼓勵她要堅強之餘,亦讓她選擇自己認為幸福的路徑。在Sammi今日發出長貼文後,不少演藝圈同僚都在貼文下留下心形的表情符號,以示對她的關心和鼓勵,包括容祖兒、張繼聰、張敬軒、G.E.M(鄧紫棋)、鄧麗欣、連詩雅、岑麗香、方力申、胡定欣、蔡卓妍、楊千嬅、王菀之、周柏豪等⋯⋯

導演彭秀慧留言:「在風雨滿途的人生路繼續堅定前行 成就更大的愛和勇氣 祝福你們 ❤️」吳雨霏:「Praise God!!! I love you so so much ❤️❤️❤️❤️(讚頌主!我很愛你)」鄭融:「❤️you r our role model. Much love and support.(你是我們的榜樣。愛和支持。)」薜凱琪:「成長的美麗就是我們可以不斷學習。thank you for spreading all this love & hope that the soul needs.(感謝靈魂需要的愛和希望)」連黃心穎好友湯洛雯亦留言:「Beautiful heart(美麗的心靈)」但湯洛雯現已將留言刪除。

鄭秀文社交媒體中發佈的全文:

「這次,是我們婚姻中共同重要的一課。這段期間,我們共同經歷情緒起伏,我們也就事件詳談很久很深。這是夫妻二人之間的一課,也是往後婚姻路上學習到的一課。我們在婚姻中走進更深處,婚姻當中除了彼此給予的幸福溫暖。當中也深深包含了彼此的錯誤和彼此的原諒。

人誰無過是老生常談,但事實確是如此啊。

在這次中,重要的,是更進一步身歷婚姻其中真諦。幸福不只是一埸埸順利美滿,當中也有試煉,也一起去經歷高低狀況,讓夫妻之間的感情厚度帶領著前行,更要彼此走進對方的內心,一起正視各自的軟弱,不放棄自己,不放棄對方,互相糾正,互相提點,在婚姻歴煉中,我深信經歷和教訓一定會幫助重回正軌,生命更會更生。

這期間在我們彼此都最難捱的時刻,握著手一起祈禱,對我們的幫助極大。今天,肩上的重擔彷彿輕了很多。只願一切快平息,回歸平靜。最後摯誠請求各大傳媒不要再等候和追訪我年紀老邁行動不便的父母。沒有更多想表達了,今天以後,就只向前看,在時間的見證中,繼續一步步前行。❤️」