蘇麗珊至愛穿高腰單品：唔使驚食飽之後會有肚腩

蘇麗珊（Cecilia）昨日（24日）出席時尚品牌活動，大方分享自己最喜歡的時尚單品：「我好鐘意著高腰嘅褲或者裙，會顯得腳長，同埋唔使驚食嘢之後會有肚腩露出嚟，因為佢一定箍住最瘦個位！」看來大家吃飽以後都會有同一個煩惱。

蘇麗珊穿著今季流行的復古寬肩西裝出席活動，型格之餘，亦不失少女感。（梁碧玲攝）

Cecilia日前在第38屆香港電影金像獎頒獎典禮擔任頒獎嘉賓，並與顧定軒頒發最佳新演員的獎項：「我係緊張到不得之了，其實喺後台已經背咗好多次，但去到綵排嗰刻，就算前面未有觀眾，都會因為太緊張而口窒窒，莊文強導演、爾冬陞主席都坐喺到，好彩最後個過程係順利。」Cecilia又表示最難忘的是32個新生代演員一起演出的開場表演：「返到去大家都話有種莫名嘅失落感，好耐冇試過咁大班人做同一樣嘢，係個好好嘅回憶。」

蘇麗珊與頒獎拍檔顧定軒的入行時間差不多，所以感覺二人是一起成長。（梁碧玲攝）

蘇麗珊近日與影帝黃秋生一起到日本拍攝廣告，Cecilia趁機偷師之餘，亦大讚秋生是個好前輩：「有個鏡頭我要搶秋生哥頂帽，其實我有少少驚，但佢一啲都冇介意話要做好多個Take，係個非常之專業嘅前輩，同埋對我好好。」