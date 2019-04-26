【黃心穎許志安】網民圍插梁裕恆　陳百祥：唔識抽水咪自己跌落水

陳百祥（叻哥）今晚（25/4）出席在尖沙咀舉行的《EYT好友會聯歡晚宴》。《歡樂今宵》（Enjoy Yourself Tonight，簡稱EYT），是香港無綫電視的長壽綜藝節目，1967年11月20日首播，直至1994年10月停播，全盛時期一星期播足5晚現場直播，可以話係香港人的經典節目。叻哥表示今晚現身這個聚感觸良多：「我係EYT捧出嚟，阿叻呢個名亦係EYT改出嚟，咁所以我嚟到呢度好似返到屋企咁。」

叻哥笑言自己一星期練足五日波，越踢越年輕，水準技術同樣提升，因為《明星足球隊》正體球員開始老化，體能及技術上好大落差，所以好少參與。（葉志明攝）

「安心」事件發生至今成個星期，但落選港男梁裕恆（Flow)在社交平台持續發表言論力撐黃心穎，還專家上身發表陰謀論，令事件不斷發酵，被網民喪插借機抽水谷人氣。叻哥直言：「呢個世界嗰個都想抽水，但係你識唔識抽水咁解啫，唔識抽水咪自己跌落水囉，呢個世界邊咁容易抽到水吖，全香港得一度抽水係啱嘅就係「馬會」，抽咗啲水用嚟做慈善活動，個啲抽水就有用啦，全香港佢抽二十幾億水呀！」叻哥坦言男歡女愛全世界都會發生，事件發生到現在，只關他們4個人的事，只要他們處理得好，事情就會過去，明天就會有第二單新聞，不了了之。