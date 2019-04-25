【黃心穎許志安】梁裕恆再撐心穎爆真相：許志安唔會犯咁低級嘅錯

早前黃心穎與許志安被爆出於的士車廂激吻事件轟動全城，外界齊聲怒罵呢對出軌男女。不過落選港男，曾於IG大讚「心穎bb可愛靚女」的梁裕恆 （Flow Leung）卻竟然發表連番「偉論」力撐心穎，出post爆料，指心穎其實是事件中的受害者，她只不過是愛錯了人，誤信許志安會跟老婆鄭秀文 (Sammi) 離婚，所以才會跟對方在一起，是個一心追求愛情的女生。於是Flow即被網民鬧爆，被指抽水搏上位，然而他仍未肯收口，連日來繼續講唔停。

安心出軌事件餘波未了。

昨晚Flow又再出招發功，拍了一條短片放上youtube，並於facebook出post轉發該片，留言：「斷送了前途，但是問心無愧！真心膠。如大家仍要針對人，不針對事，我沒辦法！」大家就一齊來看看Flow如何「真心膠」。他強調要將事件的真相告訴大家，還講明：「無興趣追求真相可以離開，睇完繼續鬧我都無問題，對我完全無影響。」

今次Flow化身成金田一，質疑安心事件背後的陰謀論，他在片中提出了多個疑問，直指事件當中疑點重重，並非片中所見咁簡單，懷疑成件事是有人早有預謀，叫大家仔細想想和分析一下。他還將火頭辣向埋馬國明與Sammi身上，聲稱兩人於事後的反應言行不合情理。不過Flow在發放該片一個多小時後，就刪除了。

Flow話自己真心膠。(fb圖片)

以下是Flow於片中所講的言論（點擊圖片）：

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仲有Flow喺ig嘅相, 以及安心事件相關嘅相：