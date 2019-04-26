EXO燦烈訪港近千粉絲迫爆中環　推個人單曲意義重大

韓國男團EXO人氣成員燦烈，今早（26日）從韓國出發來香港出席品牌活動。距離燦烈上次訪港已接近一年，因此吸引了大量EXO-L（EXO粉絲）到機場接機，活動現場亦近千名粉絲到場支持，搞到兩邊馬路都企滿人，要出動警車維持秩序。

EXO人氣爆棚，排頭位的粉絲表示，早上7時就已到場等待燦烈。（陳順禎攝）

燦烈久違近一年再來到香港，有粉絲為見偶像一面，早上七點就在店外霸定頭位。活動未正式開始前，燦烈都非常識做，走到櫥窗前與等候已久的粉絲打招呼。黑外套打扮的燦烈一出場，引來全「街」粉絲的尖叫聲。談到大量粉絲到場支持，他說：「很久沒有見到香港粉絲，所以心情非常好，希望短時間內可以和EXO成員一同來香港與大家見面。」

活動正式開始前，親民的燦烈走到玻璃窗旁與馬路兩旁的粉絲打招呼。（陳順禎攝）

日程繁忙的燦烈，昨天（25日）剛通過「SM STATION 3」發行首張個人單曲《春夏秋冬（SSFW）》，並奪得馬來西亞、泰國和挪威等14個國家的iTunes榜第一名。他也分享到這次能夠展示自己從小就想做的音樂，因此意義重大，單曲發行多國語言，希望世界各地的EXO-L也會喜歡。至於預測十年後的自己會變成怎樣，燦烈就表示：「因為我是喜歡音樂的人，所以相信十年後也繼續喜歡音樂，會繼續歌唱事業。」