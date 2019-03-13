張敬軒新歌《YOU》與EXO、BTS團隊合作：嚟梗做音樂會再大膽啲

張敬軒去年在各大頒獎典禮成為大贏家，昨日（12日）出席首屆KKBOX香港風雲榜活動，更在風雲榜中得到年度風雲歌手獎項，張敬軒説：「冇諗過嚟到三月都仲有頒獎禮，所以都幾開心，最緊要係一班樂迷，多謝所有download同點播我哋嘅歌嘅網友；同埋好開心除咗電台、電視台以外，好耐冇試過有其他機構去舉行頒獎禮，有咁多super star，就算做觀眾都好開心。」

張敬軒一連獻唱《歲月靜好》、《明明他已離開你》、《百年樹木》三首歌曲，令樂迷聽出耳油。（梁碧玲攝）

張敬軒更帶來了新歌《YOU》，引領16位舞者帶來勁歌熱舞炒熱全場氣氛：「演唱會有好多時間排，今次因為工作嘅原因時間唔係好充裕，但都畀大家聽咗新歌先。」說到今次歌曲的舞蹈，張敬軒表示：「大家都知啦，隨住年齡嘅增長，骨骼開始疏鬆（笑）。今次排咗兩日，每次排咗六個鐘，都幾辛苦。」

張敬軒對第一次公開演唱新歌表示緊張。（葉志明攝）

說到新歌與美國音樂人團隊合作，張敬軒説：「其實好開心，佢哋除咗幫美國本地之外，都有同韓國組合合作：EXO、BTS。我覺得喺香港做流行音樂始終都有一個安全區，可能咁樣做一隻歌會保險啲，但其實外國已經行得好快，通過今次嘅經驗，自己嚟近做音樂都會再大膽啲。」

張敬軒說自己也喜歡唱快歌，表演來說有舞蹈會比較好看，最重要是適合自己的Style。（梁碧玲攝）