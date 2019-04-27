【鐵探】姜皓文吳廷燁相隔廿年再鬥演技　望開《殭屍》復盟版團聚

姜皓文（黑仔）昨晚與《鐵探》演員吳廷燁、鄧偑儀以及兩位小演員黃學盈（彤彤）、潘姿善（晴晴）等出席活動，大玩直播和觀眾邊食飯邊煲劇。而直播途中不少觀眾網民都大讚姜皓文和吳廷燁這對昔日亞視之友的對手戲，且聯想起當年兩人亞視一起演出過《我和殭屍有個約會》，更有網民搞鬼的說殭屍化身了卧底鐵探，大讚兩位演技超班。

「Bingo」（姜皓文飾）與「營長」（吳廷燁飾）在戲中互相鬥法，戲外二人其實老友鬼鬼，表現默契十足。兩位「亞視之友」相隔20年在電視劇再碰頭，大談當年合作無間，很多時都會出埠拍外景，每次拍外景就當遊埠，慳了唔少旅遊費。黑仔想當年的說：「最記得拍《我和殭屍有個約會》去日本外景，當其時去日本外景係一部大製作了，之後拍《新包青天》又去泰國登台。所以當年喺亞視拍劇真係遊遍東南亞。電視播映之後又有登台機會，我嘅歌藝就係咁磨練出嚟，所以我又演得又唱得㗎！」

網民更大讚兩位型佬味十足！

黑仔早前曬二人24年前「穿越時空」劇照，勾起網民不少回憶，上圖為1994年首播的亞視劇集《九王奪位》，黑仔飾演九子胤禟，吳廷燁則是八子胤禩。（IG）

而黑仔接拍《鐵探》後，得知吳廷燁亦有份參演，他興奮地說：「因為我哋見面多合作少，知道大家可以再喺鏡頭前交手，正到不得了，壽仔呢啲對手唔易搵㗎，加上我哋係「殭屍」班底，早有默契。」吳廷燁也坦言演得過癮：「今次同黑仔有好多對手戲，大家又可以一齊鬥番場好「戲」。希望日後有更多合作機會，唔使一等又等20年啦！」兩人更異口同聲說：「如果來個《我和殭屍有個約會》復盟版就好玩啦，好似『Marvel英雄』咁，相信我哋喺香港觀眾心目中都係一班殭屍英雄。」

兩位都是影帝級演技！

兩位演技真係冇得彈！

此外，黑仔與劇中兩位小女孩的「父女情」令不少觀眾動容，難怪他心郁郁想收兩位做契女。而繼《五個小孩的校長》後，姜皓文再次與小演員擦出火花，就連黑仔自己都話與細路女特別有緣，他大讚：「兩位小朋友都好醒目聰明，動作或感情戲一講就明，合作起來其實我好享受。」而晴晴和彤彤都不約而同話：「初初見到都會驚，覺得佢好cool，但係後尾都好鍾意佢，因為佢對小朋友好溫柔，成日都氹我哋笑。」看來黑仔這位「鐵探」就連小朋友都難不了他。

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