又一Oppa回歸！　池昌旭緊張讀錯退伍宣言自我NG

繼長腿Oppa李敏鎬25日正式退伍後，今天（27日）再有另一Oppa池昌旭完成國家使命，結束接近兩年的軍隊生活。大量粉絲手持手幅和鮮花，到江原道鐵原第5炮兵部隊迎接池昌旭。他亦非常親民向大家打招呼，可是接受傳媒訪問時，池昌旭一度緊張到說錯話，場面搞笑。

最後一次穿上軍服的池昌旭，今早精神奕奕步出軍隊，向在場的記者和粉絲擺出敬禮的手勢。現場粉絲手持「一分一秒也沒有劈腿」的手幅等候外，也向偶像給予最大的歡呼聲。記者就請池昌旭向鏡頭，正式說一次退伍宣言，略帶緊張的他第一次讀成「報告，兵長池昌旭，宣…」後自我NG，搞笑的反應帶來一陣笑聲，其後他再一次大聲朗讀：「報告，兵長池昌旭2019年4月27日正式退伍。」完成近兩年的軍隊生活。

池昌旭今天正式退伍，步出部隊時向特意前來的粉絲打招呼。（網上圖片）

讀出退伍宣言時，池昌旭緊張到自我NG。（網上圖片）

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服役期間，池昌旭與姜河那和INFINITE金聖圭一同出演陸軍製作的音樂劇《新興武官學校》，又拍攝不少政府宣傳片，不時出現在大眾前，因此記者都大讚他，似乎可以立即重返工作崗位。不過對自己要求高的池昌旭，反而覺得要加快做好身體和皮膚管理，以更好面貌與大家見面。被問到退伍後最想做的事，池昌旭就回答：「首先會用心做運動，減重後以好的作品與大家問好。」講到重返熒光幕，他坦言一段時間沒有面對鏡頭，擔心會緊張，可是希望粉絲能期待他的回歸。

大量粉絲迎接池昌旭，他亦有親手接過粉絲準備的禮物。（網上圖片）