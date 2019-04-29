傳威廉王子搭上候爵夫人現婚姻危機？　凱特帶仔女回娘家避世

許志安跟黃心穎的偷食事件震驚全港市民，更衝出國際連外國傳媒《華盛頓郵報》（The Washington Post）都有報道此事。而一直被大眾視為童話的英國皇室婚姻，被英國傳媒爆出偷食事件，而對象竟然是威廉王子及凱特王妃。

根據英媒報道，威廉王子在凱特懷有第三胎期間，疑似搭上妻子的閨蜜Rose Hanbury，屬有夫之婦的女方更參加過威廉王子與凱特的婚禮。此事讓凱特王妃傷心欲絕，最新消息指她已帶三個孩子回娘家，令英女皇嬲爆！

劍橋公爵夫人凱特於去年4月誕下第三名孩子路易小王子，不過據英國傳媒報道指威廉王子在妻子懷有小王子時疑似搭上凱特好友。（VCG）

外國傳媒《Globe》的最新雜誌封面是凱特拭淚的照片，更指凱特跟威廉王子已經分居，她更帶着3個孩子喬治王子、夏洛特公主及路易王子回娘家，而此事更令英女皇震怒。文章表示英女皇認為喬治王子將來是國王，雖然凱特家教甚好，又有氣質，但始終不是出身貴族，所以絕對不放心3個孩子跟着凱特。雜誌一出幾乎震驚全英國，因威廉王子與凱特一向都非常恩愛，是英國皇室的模範夫妻，很難令人相信威廉王子會偷食。

據報道透露，發生疑似偷食事件前，威廉王子一家跟Rose Hanbury一家關係很好，除兩家人居住得很近，更不時一同外遊。可惜，事件於去年秋天冬窗事發後，凱特立即跟好友Rose Hanbury斷絕來往。對此，威廉王子已經否認事件，而《每日郵報》（Daily Mail）的著名王室記者Richard Kay在專欄中亦為此事澄清威廉王子跟凱特關係良好，更不知道消息從何傳出來。另外，有知情人士透露威廉王子跟凱特在剛過去的復活節一起去探望哈里王子。

點擊下圖看Rose Hanbury照片：

那究竟這位Rose Hanbury是誰？

原來她是柴郡的候爵夫人（Marchioness of Cholmondeley），是威廉王子跟凱特的好友，跟導演兼柴郡候爵丈夫David Cholmondeley（7th Marquess of Cholmondeley）結婚前，曾是國際名模Kate Moss前經理人公司Storm旗下的模特兒。雖然樣子不算突出，但勝在身材均勻。而Rose的祖母Lady Elizabeth Longman曾是英女皇婚禮上的伴娘之一，Rose亦出席過不少皇室活動，更在2017年的白金漢宮宴會上拍得坐在哈里王子側。

威廉王子已否認此事，亦有大批網民支持王子並沒有做出對凱特不忠的事，但事件空穴來風未必無因。有其他英媒報道猜測，威廉王子跟哈里王子鬧不和，而這新聞炒作除了為銷量唱衰威廉王子的婚姻，背後很可能有更大的陰謀。