【復仇者聯盟4】Marvel隊長少女時代已識變形俠醫　全因為一套戲

《復仇者聯盟4:終局之戰》成為全城熱話,劇情當然等待觀眾入場慢慢欣賞,萬萬不會劇透,看著陪住大家成長的Marvel故事落幕,雖然有點不捨,但有散就有聚,粉絲當然期待他們再次合作,其實這班Marvel英雄,早於其他作品已經合作,美國隊長基斯伊雲斯和黑寡婦施嘉莉祖安遜在電影《保姆日記》成為一對外,原來Marvel隊長貝兒娜森也跟變形俠醫麥克雷法路在電影中合作過,但男主角似乎完全不知道有這一段經歷,下文為大家解釋原因。

貝兒娜森的Marvel隊長,在片中是舉足輕重的角色。(網上圖片)

【復仇者聯盟4】Marvel英雄西裝戰力排行榜 鐵甲奇俠同鷹眼都輸

看著《復仇者聯盟》長大的觀眾,直頭當他們是家人一樣,演員之間彼此亦十分熟絡,除了因為拍攝《復》片外,原來片中部分演員早已在其他作品合作,像基斯伊雲斯和施嘉莉祖安遜演過情侶,鐵甲奇俠羅拔唐尼跟蜘蛛俠阿姨瑪莉莎湯美在電影《Only You》更曾經假戲真做,戀情維持了一段時間。但講到最估不到的電影拍檔,必定要數到Marvel隊長貝兒娜森和變形俠醫麥克雷法路。

貝兒娜森冷艷臉容,令人怦然心動。(IG圖片)

貝兒娜森日常Look:

+ 13 + 12 + 11

於2004年一齣愛情喜劇《13 going on 30》,男主角正是變形俠醫麥克雷法路,片中他飾演暖男攝影師,女主角是珍妮佛嘉納,故事講述小女孩在校園內被欺凌,在13歲哪年許願自己有一個成功人生,一覺醒來她已成為30歲的時裝雜誌主編,恐慌下找回昔日的男性好友幫忙,即是麥克雷法路,二人經歷過種種事故,彼此發展出感情,但麥克雷法路卻有一位要好女友,正籌備結婚,珍妮佛嘉納傷心離去,再次許願返回13歲,重新開始過自己的人生,最後跟麥克雷法路走進教堂,有情人終成眷屬。

【復仇者聯盟4】國產英雄學足Marvel宇宙 論喜愛度不及港產代表

麥克雷法路於2004年在電影《13 going on 30》,飾演男主角暖男攝影師。(網上圖片)

+ 5 + 4 + 3

整齣《13 going on 30》究竟貝兒娜森在哪裡出場呢?原來女主角學校中,有6位風頭躉被稱為「六仙女」,而貝兒娜森就是六個女孩之一,當年她只得14歲,小小年紀已是天生麗質,甚具演藝細胞,想不到15年後成為《復仇者聯盟》成員之一,再一次跟麥克雷法路合作,重溫《13 going on 30》可以看到貝兒娜森青澀可愛的一面,不過始終戲分不多,粉絲要落足眼力啦。