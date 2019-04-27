【復仇者聯盟4】Marvel隊長少女時代已識變形俠醫　全因為一套戲

《復仇者聯盟4：終局之戰》成為全城熱話，劇情當然等待觀眾入場慢慢欣賞，萬萬不會劇透，看著陪住大家成長的Marvel故事落幕，雖然有點不捨，但有散就有聚，粉絲當然期待他們再次合作，其實這班Marvel英雄，早於其他作品已經合作，美國隊長基斯伊雲斯和黑寡婦施嘉莉祖安遜在電影《保姆日記》成為一對外，原來Marvel隊長貝兒娜森也跟變形俠醫麥克雷法路在電影中合作過，但男主角似乎完全不知道有這一段經歷，下文為大家解釋原因。

貝兒娜森的Marvel隊長，在片中是舉足輕重的角色。（網上圖片）

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看著《復仇者聯盟》長大的觀眾，直頭當他們是家人一樣，演員之間彼此亦十分熟絡，除了因為拍攝《復》片外，原來片中部分演員早已在其他作品合作，像基斯伊雲斯和施嘉莉祖安遜演過情侶，鐵甲奇俠羅拔唐尼跟蜘蛛俠阿姨瑪莉莎湯美在電影《Only You》更曾經假戲真做，戀情維持了一段時間。但講到最估不到的電影拍檔，必定要數到Marvel隊長貝兒娜森和變形俠醫麥克雷法路。

貝兒娜森冷艷臉容，令人怦然心動。（IG圖片）

貝兒娜森日常Look：

+ 13 + 12 + 11

於2004年一齣愛情喜劇《13 going on 30》，男主角正是變形俠醫麥克雷法路，片中他飾演暖男攝影師，女主角是珍妮佛嘉納，故事講述小女孩在校園內被欺凌，在13歲哪年許願自己有一個成功人生，一覺醒來她已成為30歲的時裝雜誌主編，恐慌下找回昔日的男性好友幫忙，即是麥克雷法路，二人經歷過種種事故，彼此發展出感情，但麥克雷法路卻有一位要好女友，正籌備結婚，珍妮佛嘉納傷心離去，再次許願返回13歲，重新開始過自己的人生，最後跟麥克雷法路走進教堂，有情人終成眷屬。

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麥克雷法路於2004年在電影《13 going on 30》，飾演男主角暖男攝影師。（網上圖片）

+ 5 + 4 + 3

整齣《13 going on 30》究竟貝兒娜森在哪裡出場呢？原來女主角學校中，有6位風頭躉被稱為「六仙女」，而貝兒娜森就是六個女孩之一，當年她只得14歲，小小年紀已是天生麗質，甚具演藝細胞，想不到15年後成為《復仇者聯盟》成員之一，再一次跟麥克雷法路合作，重溫《13 going on 30》可以看到貝兒娜森青澀可愛的一面，不過始終戲分不多，粉絲要落足眼力啦。