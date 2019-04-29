李連杰受訪憶述當年拍片被壓價　1600萬票房落袋只得700元

天下武功出少林，而以少林寺為題材的電影，歷年來長拍長有，但對於已躋身國際的影星李連杰來說，最難忘的正是他的出道作《少林寺》，這部帶給他名與利的電影，當年的片酬卻低得可憐，他曾經接受《魯豫有約》訪問表示，原來他入行時片酬逐日計，而且是1元1日，斷斷續續拍了兩年，落袋的只有700元，比起該片大收1600多萬元票房，相當不合理，李連杰用7隻字勉勵自己，下文為大家娓娓道來。

李連杰近日染黑了頭髮，回復昔日國際巨星的風采。（微博圖片）

李連杰接受《魯豫有約》訪問，他說得最多的不是他引以為傲的中國功夫，而是計算身價的數據，他表示不要以為做到主角就算本事，只有數據才是真的，亦代表了你可以攞走幾多東西，年輕時連續5年贏得全國武術冠軍，但第一齣當上主角的電影《少林寺》，他使盡渾身解數，換來是1天1元的片酬，拍了兩年收取了700元，但這齣電影票房是1600多萬，此時的李連杰才算是一炮而紅，之後的《少林小子》、《南北少林》，至90年代來港發展，拍攝了《黃飛鴻》、《方世玉》、《中南海保鏢》等經典作品。

李連杰入行時被壓價，只得1元1天片酬。（網上圖片）

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90年代的李連杰，已經晉身一線演員之列，但原來當年在荷里活，他什麼也不是，他在訪問中回憶起當年的事，他表示受歡迎只是在亞洲區，但去到荷里活走在馬路上，根本沒有人認識他。1997年他到荷里活發展，由零開始，本來對方開價是100萬美金片酬，接洽不久已壓價到75萬美金，李連杰本來已推掉了，但最後還是願意拍攝，可是此時對方再一次壓到50萬美金片酬，被問到該齣電影名稱，李連杰不禁表示是首齣荷里活作品，而且是演反派的《轟天炮4》，他用一句老話勉勵自己「退步原來是向前」，而在該片之後，李連杰順利在荷里活闖出名堂，之後事業亦一帆風順，至今成為蜚聲國際的天皇巨星。