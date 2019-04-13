【三國熱】最美妃子張嘉倪變最醜孫尚香　穿黑絲襪登場情挑諸葛亮

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近日網上瘋傳《延禧攻略》中，乾隆最美妃子張嘉倪，一張騎馬的古裝照，不少網民「當堂嚇一跳，然後得啖笑」，皆因古裝的張嘉倪竟然穿上黑色絲襪，不過不要以為是拍劇穿崩，其實這是一齣古裝劇《三國熱》孫尚香的造型，最離譜是劇情改到孫尚香遇水會變醜女，色誘諸葛亮，而諸葛亮又去偷睇劉備老婆甘夫人沖涼，周瑜同諸葛亮HeHe，如此胡亂改動，莫說是正史，連演義都不能接受，內地限古令出現不無原因。

張嘉倪穿黑絲襪登場，但這一齣確是古裝劇《三國熱》。（網上圖片）

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《三國熱》是一齣內地網絡劇集，第1季只有6集，內容圍繞曹操南侵，劉備和孫權聯軍跟魏軍在赤壁大戰，劇中當然不少得諸葛亮「舌戰群儒」、「草船借戰」、「孔明借東風」等演義經典場面，但該劇卻將人物設定及各種情節，改動得面目全非，三國迷睇過吳秀波認真嚴肅的《軍師聯盟》，再睇這齣胡鬧到爆裂的《三國熱》，喜愛的人笑死，不喜歡這種風格就肯定激死。

張嘉倪用街霸春麗造型比武招親，擺明惡搞三國。（網上截圖）

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該劇女主角是《延禧攻略》乾隆最美妃子張嘉倪，她飾演孫權胞妹孫尚香，又靚又打得，在剛出場時，就穿著黑色絲襪騎在馬上，令諸葛亮(陳璽旭飾)及張飛暈得一陣陣，但在孫劉決裂後，亦成為兩國政治犧牲品。《三國熱》的孫尚香，卻是遇水即會變成醜女，而醜版孫尚香由如花李健仁飾演，由於諸葛亮是唯一見到她真面目而未有嘔吐，所以認為他有內涵而愛上他，孫尚香跟諸葛亮有愛情線，確是相當出人意表。

如花李健仁飾演醜版孫尚香，之後仲情傾諸葛亮。（網上截圖）

多啦A夢亂入，究竟是什麼玩法？（網上截圖）

《三國熱》雖然取用了歷史人物，但劇中內容卻加入了不少惡搞成分，像周瑜竟然是HeHe，更喜歡上諸葛亮，而張飛雖然打得卻是天然萌，劇中亦會出現日本漫畫人物多啦A夢，諸葛亮會用iPad，孫尚香比武招親時，會以街霸的春麗Look登場，顛覆了傳統的三國人物及故事，三國迷對該劇肯定是看不下去，當喜劇欣賞卻是不錯選擇。

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