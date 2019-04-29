【日本綜藝】扮嘢大挑戰40周年　一文重溫多個經典「表演」

日本綜藝一向都令觀眾看得津津樂道，他們的無限創意令大家都佩服得五體投地。各位還記得日本的一個模仿節目嗎？這個《全日本仮装大賞（港譯：日本扮嘢大挑戰）》原來始源於1979年，舉辦過96屆，至今已有40年歷史了，而在2019年2月就播出了第96屆，而當晚的優勝者就是《水族館群星》，獲得100萬日圓的獎金。

點擊下圖重溫第96屆的幾個精彩演出：

《水族館群星》

+ 5 + 4 + 3

《動物影子戲》

+ 5 + 4 + 3

《間牒大作戰》

+ 9 + 8 + 7

《滑浪危機》

+ 3 + 2

《人肉海盜船》

+ 3 + 2

《人肉夾公仔機》（網上圖片）

重溫多個經典 當中一個是史上唯一的0分作品

其實每次的《全日本仮装大賞》都令人耳目一新，觀眾無不對參賽者的「組合」嘆為觀止。回顧多個「仮装經典」，最令人印象深刻的可謂這個於第52屆（1997年）奪冠的《鞍馬》，表演者只有兩人，以上、下之分化成鞍馬表演者，下者以手作腿部做出多個高難度動作，畫面非常滑稽；還有這個名為《喝過頭了》的2012年第88屆軍等。但要論「經典」，又怎能缺少史上唯一一個0分作品呢？一個名為《登上顛峰》的表演描述兩人登雪山的過程，中途遇上暴風雪而吹倒往後退，最終登上高峰並插上日本國旗，因為內容太過空洞最後被評為0分，沒有一位評審認同。

0分的《登上顛峰》，真係睇到有啲尷尬：

+ 9 + 8 + 7

《鞍馬》

+ 9 + 8 + 7

《真人版瑪利奧》

+ 7 + 6 + 5

《多角度乒乓球賽》

+ 5 + 4 + 3

《鼻哥山窿》

《喝過頭了》

+ 3 + 2

其它精彩作品：