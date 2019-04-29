郭嘉文與李澤楷公開露面打入上流社會　可以帶挈埋呢位好姊妹？

李澤楷（Richard）昨日一反低調處理感情線的風格，帶同與女友郭嘉文（Karmen）一起現身沙田馬場，大方任傳媒拍照，間接承認郭嘉文的地位。女方本身屬小康之家，選港姐加入娛樂圈，17年被傳媒偷拍她與李澤楷同遊，成為「楷女郎」。今次一同現身，地位更受肯定，更是正式打入上流社會。

李澤楷帶同與女友郭嘉文現身沙田馬場，其實他們身邊還有一名娛圈中人。（梁碧玲攝）

其實，昨天現身馬場的，除了Richard和郭嘉文外，他們身邊還有一名娛圈中人，她更是郭嘉文的好姊妹，就是因在《愛·回家之開心速遞》裡飾演「譚育英（Bonnie）」一角而人氣急升的林凱恩。

大家見唔見到林凱恩呢？（梁碧玲攝）

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郭嘉文與林凱恩感情相當之好，她們同是參選《2015年度香港小姐競選》，郭嘉文得到了季軍，而林凱恩則是「友誼小姐」。兩人背景也有幾份相似，同樣是1992年的8月出生，都是小康之家，大專學歷都是由城大畢業。參選港姐完畢後一起加入TVB，繼而成為好姊妹，兩人更經常在Instagram中放閃，一起看演唱會、一起食飯等等，而郭嘉文會在《愛·回家之開心速遞》晚晚捕實Bonnie出場，認真姊妹情深！

郭嘉文同林凱恩真係好好姊妹。（IG圖片）

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郭嘉文現在找到一個好男友，未知會否為好姊妹介紹其他城中荀盤呢？

林凱恩仲係單身㗎！（IG圖片）

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