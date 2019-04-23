【收視滯後報告】《開心速遞》刷新最高收視紀錄　Terry功不可沒

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是4月8日至4月14日。上次的滯後後告中提到，《鐵探》打破《愛•回家之開心速遞》連續11周冠軍的紀錄，不過小編已預計《鐵探》未必可以保持強勢，事關《開心速遞》在這個周期有一個驚天劇情－Terry黑化！

在4月8號和9號這兩天，《開心速遞》上演Terry變天才（上和下），帶起整劇的收視，在這周的平均收視上升至29.5，不只將《鐵探》的28.8點比下去，更加刷新了自己兩個紀錄！

李偉健飾演的Terry天真又得，奸又得，唔怪得咁受人歡迎！

即睇Terry表情包，樣樣都做到足！

+ 12 + 11 + 10

甚麼紀錄？由2017年2月20日開播至今，《開心速遞》從來沒有一個星期的收視能夠高達29.5點，最貼近的只有28.4點，該星期是2018年12月31日至1月4日，這個檔期中適逢是元日1月1日，播出的第484集「慳D啦！熊家！」收視高達30.5點，是整部《開心速遞》最高收視的一集。根據TVB的回覆，在4月8日周一551集收視30.6點，打破1月1日的30.5點，Terry功不可沒！

本來最高收視一集係由第484集「慳D啦！熊家！」保持。

雖然《開心速遞》勁，不過其實《鐵探》亦不弱，在首周平均收視27.8點的情況下，如果第二周便下滑，顯然會變成雷聲大雨點少的劇集。不過，它守住自己的底線，並且穩步上揚，今次最新收視上升至28.8，足足高出1點。而且《鐵探》在4月12日周五第10集收視為29.7點，也破了首集之29.5點，成為開播以來最高收視，保持著對《開心速遞》的威脅。

其實《鐵探》真係唔弱，不過風頭就俾《開心速遞》搶晒！（劇照）