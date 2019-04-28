張學潤NelNel評「安心事件」　爆娛圈某姊妹花其中一人曾搶人老公

黃心穎許志安偷情事件已發生接近兩星期，早前藝人兼形象設計師張學潤（Nel Nel）在其他報章的專欄上以「醒目啲啦！周街天眼！」為題寫了一篇文章，文頭以「男歌手跟選美女藝人在車廂疑似偷情事件」為開端，指藝人作為公眾人物，怎可以如此沒有危機意識，在公開地方不應掉以輕心。

文章頭部份主要講述藝人應如何處理自己的生活，而文章後半部份，Nel Nel則寫了一個自己朋友的親身經歷。

張學潤（Nel Nel）在專欄中提到「安心事件」。（IG圖片）

話說，Nel Nel指一名香港某電視台的女主持，入行前於外國生活，卻竟然搭上了一名有婦之夫，當正印老婆發現事件時，原本已打算離婚兼搬離住所結束這段關係。怎知道，這名第三者卻先一步住進本屬於那對夫婦的住所，並將正印的東西全掉出屋外，當正印看見這個畫面實在是欲哭無淚，老公被搶走，還要得到如此不堪的下場。這場正印是Nel Nel二十多年的好友，Nel Nel更指這名第三者的姊妹以不同渠道都加入了娛樂圈，更引述外國人的一句說話「It runs in the family！」大約意思就是有家族遺傳。

Nel Nel指這是對一位朋友的經驗。（IG圖片）

在香港娛樂圈中的姊妹不多，可能一對手十隻手指已經可以列出來，而其中一名是電視台女主持的話，更寥寥無幾，令人生出了不少幻想空間。究竟矛頭指向誰？在評論完「安心事件」後突然加插這段朋友例子是否別有用意？Nel Nel在接受《香港01》訪問時說：「其實我寫完一次專欄就冇咩嘢想發表喇，都係見到個新聞，有感而發寫咗一個朋友嘅故事，其實所有嘢都唔關我事，我又唔想再多講，所以冇乜嘢想補充喇，大家覺得邊個做就邊個，我唔會再講喇。」真是有點耐人尋味。

立即睇吓香港娛樂圈有幾多對姊妹花！