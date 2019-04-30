《微微一笑很傾城》女星鄭爽蘋果肌下垂成U形　網民：整容失敗！

現年27歲的內地女星鄭爽一向以清純形象示人，2009年在《一起來看流星雨》清純演出後一炮而紅，後來多次被質疑整容，更成為勇於承認整容的女星之一。鄭爽於2016年與楊洋合拍電視劇《微微一笑很傾城》被外界形容為她顏值最高峯時期，更被大讚有仙氣。不過，近日微博坐擁700多萬粉絲的博主「圈少爺」上載幾張鄭爽未經修圖的活動近照，指出她整容失敗，引起網民熱烈討論。

鄭爽在《微微一笑很傾城》飾演貝微微，亦是她顏值最巔峰時期。（《微微一笑很傾城》劇照）

在照片中所見，鄭爽穿着一身黑色T恤和外套出席活動，而她臉上的淡妝亦顯得她面色蠟黃毫無生氣，失去了以往她身上有的青春活力。不少網民猛烈抨擊她出席活動時穿著太求其不夠敬業，更有人直踩她邋遢！不過，最受網民關注的是鄭爽的五官，不但鼻子歪向一邊、顴骨上的蘋果肌亦明顯突出兩塊先U形，亦有下垂的跡象，嚇到不少網民，直呼女神崩壞了。

鄭爽近日出席活動時蘋果肌明顯比以前下垂，被外界質疑是整容後遺症。（微博圖片）

「圈少爺」在微博有超過700萬名粉絲，談論鄭爽整容失敗後火速引起網民熱烈討論。（微博截圖）

「圈少爺」認為女明星整容固然沒有錯，只是鄭爽整容後將自己的特色並不見，不但面形與五官不配合，開眼頭後的眼睛亦破壞了原本五官的比例。「圈少爺」亦大爆鄭爽鼻子崩塌的原因，是因為之前將鼻子裏的假體取出所致。雖然有粉絲堅稱鄭爽沒整容，是因為化妝或體重變化才會看似不同了，但其實鄭爽曾於2013年公開承認過整容的事實，覺得「想改變一下」，所以她及後每次容貌上有任何變化都與整容劃上等號。看到鄭爽近照後，網民紛紛留言表示「她心裏應該很後悔吧」、「這個鼻子也太怪了」、「很像巫婆」、「現在毫無特色」等。

鄭爽整容前的樣子。（微博圖片）

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