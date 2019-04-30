【機動部隊2019】伍富橋未聞胡鴻鈞態度囂張遭雪：唔想佢離開TVB

伍富橋繼青春劇《救妻同學會》後，在TVB與香港警務處聯合製作的電視電影《機動部隊2019》中再次飾演警察，由於此劇動用過百警力支援以及參與拍攝，他坦言整個拍攝過程相當逼真：「基本上每一場戲都有真實嘅警察喺度，仲好記得有一場真係封晒成條街，拍一啲搜索嘅工作，成件事好勁，所以都好幸運可以參與到呢個製作。」

伍富橋透露自己將會繼續參演下一輯《衝鋒隊2019》的拍攝。（葉志明攝）

提到在NG花絮中，伍富橋在一場受傷戲中「不肯受傷」以致NG數次，令蔡思貝大感無奈，他就笑言：「可能戲屎⋯⋯而且捉賊嗰個熱誠入咗血，好想起返身繼續捉賊，所以唔記得咗自己嗰一刻應該要好痛，所以我演技的確需要進步。」他又表示這次沒有機會親自體驗胡椒噴劑大感遺憾，希望在5月中開拍的《衝鋒隊2019》中，有機會再挑戰自己。

NG片段被公開，伍富橋直認自己戲屎，演技會繼續再接再厲！（葉志明攝）

對於星夢大師兄胡鴻鈞被傳態度囂張遭雪，他就稱未有聽聞此事：「冇聽過喎，佢事業一直都表現得好好，狀態都好好，我估傳言嚟啫！（都繼續係一哥？）一唔一哥我就唔知，大家都係鍾意唱歌，鍾意入呢行，我哋都冇份咩一唔一哥。佢都係一個好好嘅前輩，分享咗好多經驗俾我聽。」

對於有傳胡鴻鈞約滿後不再續約，伍富橋就表示若果真有其事，並不希望胡鴻鈞離開TVB。（葉志明攝）