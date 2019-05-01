【鐵探．劇透】惠英紅為拉黃智賢落馬　竟犧牲親生仔楊明！

由惠英紅、姜皓文、袁偉豪、黃智賢、蔡思貝以及許紹雄主演的TVB重頭劇《鐵探》劇情越演越烈，上回講到Iris（蔣祖曼飾）將跟蹤器偷偷放在正龍（楊潮凱飾）身上，成功幫助警察找到藏毒處，人贓並獲。而Matt Sir（楊明飾）就被Madam Man狠批自己不如哥哥阿進（洪永城飾）時爆出原來阿進曾因壓力過大而企圖服用安眠藥自殺！而為了讓程Sir（黃智賢飾）顏面盡失，Madam Man竟不惜計劃放走營長（吳廷燁飾）。警方在交易地點部署，準備拘捕營長等人。交易時，Bingo（姜皓文飾）突然接恐嚇短訊，只好向營長示警並開車將他們帶走，而營長騎上電單車成功逃跑！

惠英紅大膽到竟然放走營長！（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集將會講到Kay（鄧佩儀飾）向Bingo高揭露臥底身份，兩人都發現被Madam Man欺騙。營長逃脫，Madam Man借機奪取行動主權，趕程Sir離開指揮中心，甚至Matt Sir都被撤職。Matt Sir突然向阿招（蔡思貝飾）表白，並透過留言信箱向母親說出內心感言，怎料，成了最後的遺言，並講到Madam Man的老公亦曾因權鬥，而自殺身亡！當Madam Man以為掌控一切，怎料營長突然掉頭直奔正龍，並把Matt Sir用行刑方式槍殺，替死去的兄弟報仇……

楊明慘死！（電視截圖）

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