《全民造星II》開鑼　花姐自覺偏心：覺得新人可能威脅到MIRROR

ViuTV選秀節目《全民造星》來到第二季，今日（1日）舉行公開招募及面試，一向以嚴肅一面示人的監製花姐說：「其實我冇話特別嚴厲，但我個人係咁，我諗今年同上年都冇咩變。」說到予參賽者的貼士，花姐說：「我覺得今年一定比上年嚴格，上年好好彩做到個神蹟——MIRROR，今年我希望參賽者最少保持到個水準，如果我選到出嚟訓練失敗，個節目就好難行落去，希望導師訓練到佢哋同MIRROR一樣。」

《全民造星II》今日在商場舉行第一季沒有的公開面試，現場有不少觀眾圍觀，對參賽者而言有一定壓力。（陳順禎攝）

不說不知道原來《全民造星》第一季本來是女生版，花姐說：「其實一開始我老闆話搞女版我就否決咗佢，女版可能冇甘好睇，因為第一季好睇係班男仔好熱血，如果做女版Focus會唔同。後尾老闆話要搞第二季嘅時候，我就諗不如做女仔，因為MIRROR而家仲係新人，如果我咁快搞第二季又有班新男仔，我自己就偏心，我覺得新人可能威脅到MIRROR，之後我就唔想搞！咁我係個監製，冇理由因為私心而影響節目，所以就搞返男版。」

花姐對MIRROR十分有信心，MIRROR有自己的特色，沒有人能取代他們。（陳順禎攝）

花姐曾經的擔心似乎不是沒有因由，在現場參賽者表演時，MIRROR的粉絲都十分熱烈地應援，花姐說：「我其實都係第一次見參賽者，佢哋上台嘅時候我突然有啲怯，第一個參賽者上台嘅時候，我見到姜濤啲Fans喺到尖叫，我就好驚會唔會有威脅，然後我又諗佢哋出現可能會令MIRROR更加進步。」花姐又言不排除第三季辦女版的可能，花姐說：「我覺得女版就唔係我做監製，男監製做應該好啲，名都可能唔係叫《全民造星》，暫時公司未有要搞女版嘅指示。」