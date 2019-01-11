2018年，香港終於有偶像男團MIRROR，而男團的焦點，從來都是姜濤。 1999年4月30日出世，尚差3個多月才20歲，即現在仍是一字頭。 別小看青春偶像的力量，足以影響整個娛圈發展。 早幾日，姜濤在其Instagram Stories發帖，指有人在他的家樓下呆等，當然還未說，「姜糖」（姜濤粉絲稱號）自製非官方應援手燈，數目更勝MIRROR的官方版本，他有兩套劇（《信任的遊戲》、《退休女皇》）在手，還拍了幾個大客戶廣告，甚至成為《Yahoo搜尋人氣大獎》「圖片搜尋次數最多的香港男藝人」…… 之但係人紅「負皮」多，快速瀏覽討論區：偽韓、作狀、來來去去都只得幾個表情、講嘢嗰陣唔知自己講乜其實喺度扮Cute、由動作到打扮都是抄襲全盛時期的羅志祥，最惹人「討厭」是：大家將他是「處男」這個賣點無限放大！有追看《Good Night Show全民造星》的觀眾，都知道這位賽前大熱總是「沉默寡言」，今次專訪，姜濤終於如開籠雀般講講講：「每個Artist（藝人）剛剛出道時，無論拍戲、唱歌，總不會一開始便很成熟，必定會被挑剔，主觀又好，客觀又好，觀眾覺得你是新人，無論如何也是做得不好。」 留意，這篇並非姜濤的個人專訪，同場還有《全民造星》「天然呆」亞軍陳卓賢（Ian）以及MIRROR隊長、季軍楊樂文（Lokman），而且這篇是超長訪問，各位粉絲請細心由頭讀到尾。 撰文：游大東 攝影、短片：陳順禎 旁白：秦志鴻 剪接：吳宇峰

2019年剛剛開始，老土都要問句：新一年有甚麼願望。Ian（左）：「希望各個方面都可以踏出第一步去嘗試，如果講目標，最想就係出到唱片，入面有自己寫嘅歌！」姜B（中）：「乜都想試，我唔會抗拒學任何一樣嘢，自己最想做嘅當然係喺舞台上面，繼續以自己最想要嘅方式去唱歌跳舞！」Lokman（右）：「2019年我想多啲演戲機會，未必係Exactly邊一樣，電影、劇集、舞台劇，我都想接觸多啲！」（陳順幀攝）

旁白君文卓森看罷「01娛樂」facebook專頁的訪問預告片段，在WhatsApp問：「不得了，剛剛做嘅？」他這麼一說，可尷尬了，但不認不認還需認：「唔係啦，2018年10月底已經做咗，只係而家先得閒寫。」我坦白說，對方說出重點：「唔怪得啦，因為佢哋而家多數都係叫MIRROR。」

的確，是計劃追不上改變，現實不符合預期。

當初跟ViuTV公關夾時間做專訪，是在《全民造星總決賽》結束後大約一星期，彼時電視台還未落實男團大名，就連誰會加入誰沒有份，仍然停留在傳聞階段，傳媒與粉絲一齊「估估下」，至少以為冠軍姜濤會單飛出道，沒料到節目監製花姐殺大家一個措手不及，由她擔任經理人，姜B、Ian（陳卓賢）、Lokman（楊樂文）以及另外9位《全民造星》參賽者一同成團，更宣布在11月3日出道、12月21日便於九展開騷，還有公司全力支持，逢周一於黃金時段播出自製團體綜藝節目《Good Night Show MIRROR Go》造勢，還未計元旦拉大隊上「叱咤」，數天前又出席「公益金百萬行」……連續三個月煙花日日爆，霹靂啪喇，奪目耀眼，大概是魯暉（ViuTV總經理魯庭暉）和花姐也明白，今時今日，追求速度才是致勝之道。

然而這跟深度從來恰成反比，既然如此，不如擺脫這種市場主導思維，盡量讓他們說的話原原本本紀錄下來，變成文字，這裏有的是空間。

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Q：游大東

K：姜B（姜濤）

I：Ian（陳卓賢）

L：Lokman（楊樂文）

才19歲的姜濤在《全民造星》可謂由頭帶到尾，但一直以來甚少提及其家人。「決賽當晚，我阿媽同埋啲親戚都有嚟，但佢哋都唔係好想露面，所以都分開入場。」姜媽在台下有為你尖叫嗎？「冇，我阿媽從來都唔會尖叫，其實佢決賽當日係完全睇唔到我，太多人喇，太多Fans企喺佢前面，仲要企埋喺張櫈上面，所以佢趷高啲都睇唔到，佢只係知道我拎咗冠軍，同埋聽到我把聲，佢返到屋企睇Playback先感動到喊！」（陳順禎攝）

仍未習慣身份已變 逛街被認出感尷尬

Q：《全民造星總決賽》已結束大約半個月，是否已習慣擁有這個三甲身份？

L：仍未完全習慣，其實《全民造星》播放期間，逛街時已有人認得自己，他們會直接問：「你係咪Lokman呀？可唔可以同你影幅相？」這種較易接受，有些人反而是跟其他人講：「嗰個係咪Lokman呀？！」既不會望你，又不會走過來找你，有時這種情況才最尷尬。

I：近來較以前敏感，會留意街上有沒有人望着我們。試過有次在餐廳吃飯，有人在街上隔着玻璃影我，哈哈哈！原來他們在外邊等位，待我吃飯後，他們就問：「可唔可以影張相？」。

K：我到現在還未太慣，因為我經常會被人嚇倒，其實是我經常在街上行走時，會不停思考自己的事。（都在想甚麼呢？）即是好似之前Fatboy（ERROR成員之一梁業）都有說過，會聽歌、擺動身體，我很容易會沉醉在自己世界，突然就會有人拍你（膊頭），之後就會問你：「點呀，你係唔係姜B呀？！」我就會呆了幾秒，然後說：「係呀，我係！」面對這些突然會邀請你影相的人，我真的還未慣。最尷尬一次是，我在港鐵打算坐升降機的時候，（因為升降機安裝玻璃）你會見到外面有成班人圍着升降機跟你Say Hi。而升降機內，乘客都是老人家，他們就會望住你，你就會覺得很尷尬。不好意思囉，我不是長者都坐升降機。這班公公婆婆會問：「嘩～～你係邊個嚟㗎？！」我就話：「冇嘢呀，朋友嚟啫！」

當晚決賽結束後，在會場內瞥見專誠來撐場的Ian家人，頗為低調。「屋企人冇講咩，一路以來，佢哋都係以一個旁觀者身份，用一個好Supportive嘅態度去支持我，但唔會開口畀意見。」他的經理人對我說，當晚在會場附近的咖啡店，差點認錯他的哥哥就是Ian本人。「有人話佢似係我細佬𠻹，佢瘦好多，我都減緊肥！」吓？咁都叫肥？Ian解釋：「我上鏡塊面好肥呀，我想上鏡好睇啲，好在呢輪瘦咗。」（陳順禎攝）

曾跟阿Sa合作 Ian拍劇沒有不習慣

Q：《全民造星》整個比賽已告一段落，深信ViuTV或外面將會有很多工作機會，其實你們準備好出道成為藝人沒有？

I：我們幾個會拍劇啦（《信任的遊戲》），亦要為之後一些演出做準備、練習，這類工作會做得較多，因為我不似Lokman那樣要拍戲。

Q：不知道你有否演戲經驗，所以想知你是否習慣。

I：我沒有不習慣。如果說到拍劇，之前我是有少少經驗，因為我參與過一套網劇叫《PTU機動部隊》（英皇娛樂與優酷聯合出品），我都跟過組做演員，而且拍過很多組，所以當時已累積少少經驗，希望將來遇到第一套有戲份的劇集時，能夠運用到之前學習過的。因為當時跟很多前輩合作，有阿Sa（蔡卓妍）和方中信等，都是很資深的藝人，我會觀察他們怎樣做，比如一埋位，就會留意有哪些位置需要留意，當他們要做一些表情，或者要跟對手對戲時，他們要將表情和目光望向哪處？今次跟組，都掌握到這些細微處。

才摘下冠軍，ViuTV已簽下姜濤這隻「金蛋」，拍劇、開騷、拍廣告，時間根本不敷應用，休息已不夠，更甭說有空間鑽研演技，「惟有得閒嘅時候睇劇補底！」但坦白講，顏值高如姜B，只需企定定望着鏡頭，一眾「姜糖」也會照單全收吧。（陳順禎攝）

姜濤回應外界「負皮」：你係新人，觀眾一定覺得你做得唔好

Q：姜B你又準備好未呢？要認真答呀！（笑）

K：我覺得，每個Artist（藝人）剛出道時，無論是演的戲抑或唱的歌，不會甫開始便很成熟，一定會有人挑剔，主觀又好，客觀也罷，觀眾總會覺得你是新人，無論怎樣去演出，都是做得不好；但另一方面，亦會有些欣賞你的人會覺得你做得好，所以我們需要慢慢學習，在《全民造星》由零開始，雖然現在叫做離開了，但我們幾個只是剛剛開始，是故我們演戲還是唱歌，整個過程都要慢慢學習，有一班粉絲是會願意見證我們成長。我覺得最需要有的是學習態度！我覺得，你學些甚麼其實都不緊要，但學習的態度才是最重要，加上我們要面對那麼多未知的事情，比如你說拍劇，都是我們的第一次，所以你的態度絕對會影響往後你走下去的路。

Q：參加《全民造星》後，有沒有因為被花姐責罵太多而有轉變？

K：唔係嘅，雖然花姐經常都在鏡頭前鬧我們，惟私底下，她確實不是一個很兇惡的人，她真的視我們為朋友，不會存在距離，加上彼此經過長時間相處，都會發現花姐有很多可愛的地方……

Q：你覺得花姐最可愛的地方是？

K（尷尬的笑）：誒，唔講呢啲，佢會嬲，哈！（全場大笑）

Q：有沒有為了拍劇，盡量抽時間報讀一些短期演藝課程補底？

K：沒有，當下有太多工作，無論如何都不會有時間，讓你去沉靜一下，讓你去學習，所以現在只能私底下有空時，如果說，要我演這種（類型）劇，我就會找相關的劇集來看，你只有這個途徑去研究。我會看一些……相關的劇，意思是，可能要演繹一個好寸的角色，我就會看一些同樣有角色好寸的劇集，看看其他演員如何去演一個囂張的態度。比如，有些台灣偶像劇，大家可能覺得這些沒有演技，但剛剛好，那些演員的演繹出來的態度和感覺，正好就是我需要在劇中運用的，如果想看一些較有深度的，我就會去看香港、內地製作的劇集，好些會有比較多內心戲，我便去攝取不同養份，然後再將它融合在一起，拍劇時用回自己最舒服的方式去演。

點擊睇片：姜B、Ian、Lokman六分鐘足本專訪片段

訪問未開始前，見到Lokman右手的濕疹頗為嚴重。「其他地方都冇，淨得右手係咁！」患病已多年？原來不是！「唔係呀，兩三年喳！」我建議他要找個中醫看病情。「有呀，兩三年前第一次去睇，佢問我做乜嘢，係唔係好夜瞓？我話係，佢話，睇嚟你要轉行喎，哈哈哈！」結果這位「病人」最後去了參加《全民造星》，奪了季軍，更成為男團MIRROR隊長。（陳順禎攝）

為決賽豁出去挑戰《芳華絕代》 Lokman：從未如此輕鬆！

Q：現在你在《全民造星總決賽》奪得季軍，經歷了那麼多，你覺得當下拍《狂舞派3》的心態，跟你第一次演《狂舞派》（2013）時有何不同？

L：有不同。其實這幾年（學習上）最濃縮就是參加《全民造星》這個時段，我覺得是有成長的，以前對很多事情，都很用力去審視，經常都會想「畀好多嘢出嚟」（付出很多），令自己有點疲倦，但自從開始玩這個比賽後，每件事慢慢嘗試放輕一點，減省多餘氣力，例如可能每輪比賽，我只將焦點放在過程中，會否過關、人家是否喜歡，我都撇開一點來看，整個感覺就變得純粹一點，自己亦會輕鬆些，我覺得《全民造星》對我的改變就是這個。

Q：決賽當晚，我在現場，見到你選擇演唱《芳華絕代》真的嚇我一跳，你夠膽挑戰，而出來的效果也不差，我好奇，你為何要挑這首歌？

L：其實決賽兩節演出，都是我和一班兄弟一起商討和構思，阿Dee（何啟華，即現時ERROR成員）和Alton（王智德，即現時MIRROR成員）都有份參與。當我們談論我應該表演甚麼時，阿Dee說出一個重點，他說，我在《全民造星》裏的代表作是（演出）《西遊記》（第一次淘汰賽爭入40強），若然我要在總決賽表現亮眼，甚至爭取名次，就需要另一個代表作，而它不能跟之前任何一次表演類似，是要讓觀眾看到Lokman的另一面，但又要有點「睇頭」，於是大家細想應該怎樣做，然後就想到不如試試呈現皇者氣派一點的感覺，但這樣很容易過火，於是阿Dee就建議，用另外一種酷一點的方式，慢慢將壓場的氣勢滲出來讓人看，但之後一直都沒有太多思考，因為決賽前一個星期，我還在演舞台劇（與狄以達、鄧智堅和火雞姐丁可欣合演的《HiHi大爆炸》），直至總決賽前一天的總綵排，我才能夠嘗試成功，之前效果都是「麻麻哋」，都在摸索哪個方法最好，因為這首歌實在太經典。

Q：「最慘」是，原唱是梅艷芳與張國榮。

L：對，他們已經有一個非常強大的演繹，很容易會有對比，就會被人話：「你唔好抄佢哋呀！」或者是「你都完全做唔到佢哋呢樣嘢！」有時候會有這種考慮。還有另一個問題，我本身歌喉不好，唱得唔叻，有時候很容易會出現唱得音準，咬字正確，但沒有感情，而《芳華絕代》這首歌味道很濃郁，所以總決賽舉行前，我走去很速成的學唱這首歌，而唱歌老師又教得好好，於是好像找到些許線索，我應該怎樣處理。老師教我，那個音要怎樣發，呢一粒字，可以試試這樣唱，然後有些部份再略為調查，就是這個方法，可以勾出一些味道來，於是我在總綵排當天就直接嘗試，有時候，我是強迫自己嘗試，強迫自己投入，唔理唔理唔理，但正正就是那次總綵排後，大家都說「OK喎！」，去到決賽當天就取回一些信心，更放膽去做出來。

作為「Team Ian」一員（支持Ian的意思），決賽當晚親眼目睹Ian表演失準，既驚訝又失望，其實Ian自己感受更深。「我太多嘢諗喇，結果影響咗自己信心！」聽講，當晚比賽開始前曾有人建議Ian摘下眼鏡，最終第一回合，他始終不敢拿走這個「生招牌」，「呢個唔關我緊張事，只係純粹覺得第一套衫，戴冷帽去襯，如果戴埋眼鏡應該會幾得意！」去到第二回合，他沒有戴眼鏡了，可是表現更差，「如果唔係大家之前覺得我表現尚算可以，佢哋都未必會投我，咁樣我反而更唔開心，因為我從來都唔鍾意令人失望。」（資料圖片）

直認太易受人影響是缺點 Ian：影響比賽信心

Q：若唱歌是Lokman的障礙，跳舞會不會就是Ian感到「卡住」的地方？

I：我覺得我的心情才是「卡住」自己的地方，因為一路以來，我為演出而準備的，在決賽當晚大家未必會看得見，而我又聽了很多不同意見，不過我太易受人影響了，於是就有很多更改。可能我本身決定要做A，問了大家意見，大家覺得「麻麻哋」，我就走去做B，可能又有第二班人出來說：「B都『麻麻哋』喎，做C啦！」於是我就A ─ B ─ C ­─ D這樣轉來轉去，這個都是我的缺點，最終影響決賽表現，我覺得連我最基本的唱歌都有影響，因為想得太多，我會不斷去想，到底這個決定去到最後是否最好？而這個決定能否為大家帶來一個好的演出？反過來影響自己，上到台，信心較往時更少。

Q：這一點，我在現場也感受到，第一回合完結時，我會覺得為何差一點點？以為第二回合會追回分數，豈料表現更失準，我覺得我一直以來期望能夠看得見的Ian在決賽當晚沒有出現，你自己當時是否已覺得未能發揮應有水準？

I：完全係咁諗！完成第一回合後，回到Backstage（後台）已覺得爭少少，之後再影響了第二回合的演出信心。若以當晚而言，我是有點Surprise（驚訝），因為我實在不太滿意自己演出，亦有其他參賽者安慰我，指《全民造星》不是One-off，不止是看決賽表演，可能大家都會覺得你之前尚算可以，所以才會在全民投票時，投票給我，但反而令我有點不開心，因為我不喜歡令人失望，而這個結果會令我覺得讓一班支持我的人失望了，但決賽過了數天後，我自己沉澱下來，就會想既然都發生了，惟有之後的表演一定要做到最好，報答他們。

決賽兩個回合，姜B跳唱《致愛》和《超級冠軍》，表現極為亮眼，我笑他似開演唱會，他笑只是做自己。「我覺得如果這是我最後一次演出，梗係要做自己最想做的表演吧，如果你選擇突破，做得不好又怎辦？！不如做一個，就算所有人都不喜歡，但自己就好鍾意的演出，輸了也不會覺得遺憾。」（資料圖片）

震驚！姜B唔識郭富城草蜢？

Q：當晚姜濤的心態如何？我看了第一回合，已跟朋友說：「姜B應該拎冠軍！」因為真的很紮實，你自己花了多少時間準備？

K：都有很多限制，所以不是很多時間準備，大概一星期左右吧。但經過《全民造星》那麼多個回合，反而決賽最舒服，乍看很緊張，但你的心態不是為了去贏這個比賽，而是做自己最想做的表演，若然沒這個掙扎，整件事就會不同。我知道呢個亦都令Ian和Lokman很糾結，但我覺得，如果這是我最後一次演出，梗係要做自己最想做的表演吧，如果你選擇突破，做得不好又怎辦？！不如做一個，就算所有人都不喜歡，但自己就好鍾意的演出，輸了也不會覺得遺憾。兩個環節的演出我都喜歡，因為表達的感覺都不同，雖然都是跳唱，尤其是第二回合，我想讓大家見到，我在《全民造星》學到甚麼，以及做一些一直想做但沒有機會表演出來的事，因為比賽去到後期大多是團隊形式，沒機會Solo，所以我覺我最後一個回合這樣做，是很舒服的，因為所有事都Control（控制）得到。

Q：阿芝（卓韻芝，B隊戲劇導師）都有話過你，她覺得你以往的演出太自我，會成為演出時最大包袱，曾力勸你要多聽別人意見，簡單而言，就是指你無法衝破一些障礙。你覺得，現在你去到這個位置（奪冠），你最想嘗試、最想教破、最想帶給觀眾的到底是甚麼？

K：不要說是突破，我覺得，我想做一些，一直以來，我在香港沒有見過一個Artist真的很型很酷，在台上又跳又唱，又能夠帶動氣氛……

Q：（我聽完「打個突」，難道他不當郭富城是一回事？）你太後生吓嘛？

K：唔係唔係，唔係話以前，我是指近代，以前那個黃金年代當然很勁啦，但老實講，現在整個香港演藝圈，你會較少見到類似日本和韓國Idol（偶像）這樣的演出，我就想在決賽入面嘗試這樣做，想盡量做到心中目的那個自己，好彩最終都是做得到的。

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當晚收到大會在現場派發的節目流程，但見Lokman在第二回合選擇演唱「梅姐」與「哥哥」經典合唱歌《芳華絕代》，嚇得叫了出來，坦白講，當然擔心他力有不逮才有如斯反應，幸好他有備而來，最終不負眾望，我睇到起晒雞皮：「我本身歌喉不好，唱得唔叻，有時候很容易會出現唱得音準，咬字正確，但沒有感情，而《芳華絕代》這首歌味道很濃郁，所以總決賽舉行前，我走去很速成的學唱這首歌，而唱歌老師又教得好好，於是好像找到些許線索，我應該怎樣處理。」（資料圖片）

回顧參賽半年最深刻的事

Q：《全民造星》由海選到決賽歷時長達半年，回想過去，有沒有哪一刻是影響你們最多？為甚麼？

K：B1組（即Anson Lo（盧瀚霆）、Alton（王智德）、Ting Ho（何駿廷）、小評（蔡港評）以及姜濤）全部出局的時候（30強進20強），事前實在沒有想過我們會輸得那麼慘，更加沒有想過他們會統統離開，因為一直以來，我都以為我們這個小隊是最好的，加上我很難跟別人混熟，好不容易我才跟B1組的隊友打成一遍，剛開始相熟，準備下一回合，但他們又要走了，只剩下我一個，頓時覺得很無助，甚至認為這個比賽對自己已沒意思，以前有任何困難，他們都會幫我，但去到宣布淘汰結果後那刻，又要重新適應，對我而言比較困難。

I：決賽當晚吧，對我而言是一種警惕，以後表演時要怎樣再做得好一點，因為我不是那種得過且過的人，而遇到一些做得不好的演出，我是會記一世，所以當時演出後，立即有一種感覺就是：早知應該相信自己多一點，正如剛才姜B所講，我情願因為自己想做的事而落敗，都好過因為做一些我不想做的事而勝出，輸、贏其實不是如此重要，反而在舞台上做不到自己想做的，會是遺憾。

L：最深刻是完成《芳華絕代》的表演那一刻，那個感覺不知該怎樣形容。以前我表演時，會很有目的想去做一些事，例如要翻個筋斗讓你尖叫，或者排一段很有爆炸性的舞蹈。然而演唱《芳》的感覺很不同，由我Rehearsal開始，因為我未曾試過這個風格，我就要告訴大家，我要嘗試，要迫自己代入。其實Rehearsal完結後，我也不太覺得自己做得到，不過對於比賽，我沒有想太多，例如要怎樣手執咪高峰，還有甚麼沒做到，是完全放鬆，這令我感受很深，就是享受當下，皆因這種狀態一直延伸至翌日決賽，我異常輕鬆，我係咁話：「死啦，我一啲都唔緊張，點算？」因為我確實丁點兒緊張的感覺也沒有，直至出場前那20秒，我才覺得緊張，是整天唯一一刻有這種感受。

由節目監製到變成男團MIRROR的經理人，Ian、姜B和Lokman各自對花姐由衷感激，受訪時，姜B以這一句作結，簡單、利落，卻又盡在不言中：「我唯一想講嘅係，花姐真係辛苦晒！」（資料圖片）

留給花姐的說話 Lokman：我有少少內疚！

Q：有沒有甚麼話想告訴花姐？當然不要一些很老土的，總有一些很深情的說話吧？！

I：沒有呀，有甚麼我都已經私下跟花姐說了，不再在此重複。

L：一直以來，相對於其他參賽者，花姐尤其痛錫我。有時候，有些事情做得不是太好，或者有些情況令她擔心和緊張，我會有少少內疚，會覺得：「死啦，佢已經好多嘢要兼顧，仲要成日走去同我做心理輔導，佢都應該幾攰，幾大壓力！」再加上有時候我又會鬧彆扭，「扭計」的那一刻，當然是想「扭計」吧，但「扭」完之後，寶姐（現時擔任MIRROR藝人管理工作）會跟我說：「其實花姐都好辛苦㗎，我都明白你哋嘅心情，但你都要明白佢嘅處境！」那一刻是有少少內疚，覺得對不起花姐。最內疚一次，是在淘汰賽演唱《安徒生的錯》（30強進20強），因為我們B3隊（即Lokman、Ian、邱傲然（Tiger）、羅啟聰（狗毛）以及施詠輝（大輝））堪稱「最強隊伍」，但每次出到來的成績都有很強烈對比，為何會這樣？

I：那次演出算是很不錯的了。

L：由 B3組成一刻，去到後尾，基本上我們都處於一個不斷遭人鞭打的狀態，去到《安徒生的錯》時已開始有少少崩潰，心裏會想：點解花姐總是要這樣說？Ian跟狗毛跳舞已進步了很多，為何你仍然覺得不夠好？當下一刻，我發了花姐很大脾氣，因為前幾天都有少少因為這種狀態，很擠迫的情緒就忍不住爆發出來，而爆發的時候又不理會別人感受，向花姐發脾氣後，我還未嬲完，仍然火滾，後來寶姐又跟我說：「喂，你剛才係唔係又窒花姐？花姐好唔開心喎！」這一刻我又覺得……唉，死火！

K：我唯一想講的是：「花姐真係辛苦晒！」我覺得花姐痛錫每個人的程度，是會令到所有人都覺得，花姐最痛錫的是自己，你不會覺得他特別愛錫哪人，因為花姐只會對我才這樣。而我覺得她是除了父母之外，我，或者是我們，在這一行最信任的人。

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